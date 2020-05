Van por cuentas bancarias de García Luna, CJNG y la Unión Tepito

La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, ha presentado 19 denuncias relacionadas con el delito de delincuencia organizada y/o narcotráfico desde diciembre de 2018 a mayo 2020 presentadas ante la Fiscalía General de la República.

Para quien lleva una de las labores eje del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, combatir la corrupción, se necesita que la impunidad se termine.

Sobre su escritorio están varias de las investigaciones en las que se sustentan las denuncias. Mientras responde en la entrevista, toma los informes de para respaldar todo lo que dice. Estas 19 denuncias donde hay depósitos por más de siete mil millones de pesos en cuentas de 118 personas físicas y 50 personas morales.

¿Cuáles son los cárteles a los que se enfrenta la UIF?

Tenemos dos cárteles supra nacionales, el cártel del pacífico y cártel jalisco nueva generación; y tenemos ocho cárteles regionales, que fueron creciendo durante el anterior sexenio.

A partir de ahí hay un tema de mutación.Yo plantearía que hay ocho cárteles fuertes incluyendo regionales. Ahora se dedican a otras actividades delictivas.

Los ocho se dedican al narcotráfico, pero siete también a secuestro y extorsión; en robo de hidrocarburos tenemos a cuatro. En realidad lo que tenemos es una proliferación de otro tipo de actividades delictivas.

Ejemplo más claro: Santa Rosa Lima empezó con robo de hidrocarburos y transitó hacia un modelo distinto que fue secuestro y extorsión. El tema está en la generación de casos y acuerdos de bloqueo. Tenemos ahora 980 millones de pesos bloqueados a la delincuencia organizada, en lo que va de la administración. Un acuerdo importante sería el 230/19, que llevó a 330 personas del cártel de sinaloa bloqueados.

Estamos trabajando un esquema igual para el cártel jalisco nueva generación y también trabajando uno para la unión tepito.

¿Con qué fin?

No puedes combatir la delincuencia organizada sin combatir otros fenómenos. Primero combatir el sicariato y a los jefes de los cárteles, como lo hizo el sexenio anterior; sin embargo fue un fracaso la estrategia, porque no se tocó las estructuras nancieras.

Segundo, no se atacó la corrupción política, mientras que haya presidentes municipales coludidos con estos grupos, nalmente tendrán un soporte para poder enfrentarlo. Tercero, no se tocó la corrupción judicial y ministerial, y mientras haya jueces y que les otorguen amparos y ministerios públicos determinen no ejercicios de la acción penal, habrá siempre un halo de protección jurídica. Y al nal se no se atacó porque no era una prioridad de gobierno.

¿Por qué nos enteramos ya que dejan el puesto de lo que hacían los políticos, como Los Zetas en Texas, García Luna en Nueva York?

Mira García Luna, por ejemplo, nosotros llegamos a él vía corrupción política y no narcotráfico. Pero también es cierto que nosotros le dimos la información a Estados Unidos sobre la corrupción política porque no la tenían y nalmente esta empresa Nunvav era la que pagaba el esquema de vida de García Luna en Miami, pero... Podemos ir viendo casos (Abre el informe sobre su escritorio). Hay casos que para nosotros son muy relevantes.

Este, por ejemplo, de Isidro Aguilar Gutiérrez, hablando de servidores públicos. Magistrado Federal. (separado de funciones en 2019). Víctor Bernal García que tiene la defensa entre otros del Pelos, El Mayito, faltaría aquí El menchito, que son personas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo interesante lo que hacía este sujeto, era pagarle al magistrado federal, relacionado con otros dos magistrados, él también modificó la sentencia en favor del Z2.

Le encontramos 76 mdp en sus cuentas del consejo de la judicatura federal, el consejo le había pagado 26 millones, tenía 50 millones que no podía justificar. Nosotros todo lo que hicimos fue revisar de 2004 a 2019. Fue cuando se denunció en Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), en fiscalía anticorrupción, y esta obtuvo la orden de aprehensión, Seido no ha avanzado en esta investigación. Fue el primer caso de alguien relacionado con el cártel, un alto funcionario. Este sería un caso importante.

¿Y los notarios de las empresas?

En realidad lo que necesitamos es la información de los notarios. Lo que sí hemos visto... son casos puntuales. Que siempre hacen con un notario los movimientos. (Abre informe) Contador del cártel jalisco nueva generación. Este es una persona que si bien había fallecido, se detectó en 2018 que él había sido el contador de toda la estructura financiera del cártel Jalisco en Guadalajara, lo detienen y muere en el centro penitenciario. No obstante, para 2019 sus cuentas seguían operando, entonces nosotros analizamos la estructura nanciera, e hicimos un bloqueo de cuentas.

odas estas empresas, él es accionista, todas las usaban para lavar dinero. Él es dueño de estas empresas de autotransportes, la teoría es que parte del dinero para constituir venía del cártel, del Sapo, cabeza del cártel jalisco en Puerto Vallarta. Tiene dos identidades. En una encontramos recursos, en la otra no. A este tipo de personas los listamos. Ovidio Guzmán, no estaba listado. En la lista de personas bloqueadas.