Van Pemex y 31 más contra Sener

CIUDAD DE MÉXICO

El amparo que buscan es principalmente por deficiencias de origen y falta de claridad en la implementación. Marcial Díaz, director del despacho Lexoil, dijo que las empresas que buscan ampararse son pequeñas y transnacionales. "El amparo no quiere decir que no tengas que cumplir con la política, quiere decir que si hay temas en los cuales no está perfeccionada la política, jurídicamente se podría ganar tiempo", dijo Díaz.

Alain Duthoy, socio de Lexoil, comentó que hay casos de distribuidoras de combustibles que buscan ampararse porque no pueden usar su propia infraestructura para cumplir con la política. "Son varias empresas que presentaron el amparo, principalmente están enojados porque no les aceptan su infraestructura de almacenamiento -que es propiamente de distribución, asociadas a su permiso- para efectos del cumplimiento", dijo Duthoy. A partir del 1 de julio, comercializadores y distribuidores de petrolíferos deben tener 5 días de almacenamiento de gasolina y diesel. Para ello, se usarán "tickets" (derechos financieros sobre inventarios) y la idea es que una empresa con inventario mayor a su obligación pueda ofrecerlo para cubrir la de otra empresa.

Pemex Transformación Industrial también busca el amparo, debido a que se niega a informar sobre sus inventarios mínimos. Hoy es el último día para que las empresas puedan ampararse en contra de la política.