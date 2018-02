Van por narcofuncionarios

Ciudad de México

El secretario de Goberna-ción, Alfonso Navarrete Prida, anunció ayer que van sobre las posibles redes de servidores públicos que podrían estar brindando protección a las organizaciones criminales.

Además, puntualizó que por el momento no existen las condiciones para prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas para los trabajos de seguridad pública.

Asimismo, a pesar del balance positivo en la reciente estrategia de seguridad en ciudades con mayor violencia del país, el funcionario, negó que eso signifique prescindir de las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues no existen las condiciones.

En conferencia de prensa para informar sobre los resultados de la estrategia desplegada el lunes en ciudades principalmente de Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo y Guerrero, el titular de Gobernación afirmó que con el despliegue ‘‘no se trata de retirar a las Fuerzas Armadas del apoyo en labores de seguridad pública’’.

Al dar a conocer los resultados del operativo en el que se desplegaron 5 mil elementos de la Policía Federal en ciudades con mayor violencia, el encargado de la política interior del país informó que se identifica la posible protección de servidores públicos a las organizaciones criminales.

‘‘La delincuencia organizada por definición, en ley, no puede entenderse si no hay un elemento institucional de protección que haya permitido que evolucione y crezca y, eso lo debemos identificar con toda claridad y no dejarlo en lo abstracto’’.

SIGUEN OPERATIVOS

‘‘Vamos a ir sobre puntos específicos y organizaciones criminales, en apoyo de la Procuraduría General de la República, que es la que ordena y manda a través del ejercicio de la ley y de la Constitución, poder saber si hay estructuras o elementos de protección, que es un elemento imprescindible en crimen organizado y poder depurarlos y hacerlo de cara de frente a la sociedad’’, sostuvo.

Acompañado por el encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán; el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, y Manelich Castilla, comisionado general de la Policía Federal, el titular de la Segob dijo que no existen las condiciones, ni operativas, tácticas o estratégicas, para dejar de apoyarse con las Fuerzas Armadas.

‘‘No pretende de ninguna manera prescindir del apoyo de las Fuerzas Armadas, al contrario, hay un agradecimiento y un reconocimiento enorme a las Fuerzas Armadas de México, en sus apoyos y sus tareas de seguridad pública en auxilio a fuerzas civiles’’, comentó.

Navarrete Prida aclaró que por 30 años en los que todos los partidos políticos han sido gobierno, no se ha podido dar una respuesta contundente a un fenómeno que es estructural.