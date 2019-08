Van muy bien

Gastón Obledo habla fuerte con sus futbolistas, manotea, remarca en su pequeño pizarrón los movimientos que se están haciendo mal. Así, con mucha intensidad vive cada práctica el director técnico del Atlético Reynosa, quien trabaja contra reloj en la nueva filosofía que tendrá el equipo fronterizo.

"Todavía nos falta, por momentos lo llevamos a cabo y creo que bastante bien pero tendría que ser más constante, pero también sabemos que tenemos poco tiempo trabajándolo y quitar una forma de juego que se tenía no es sencillo, me costó también cuando llegué al equipo anterior, se llevó su tiempo", comenta el experimentado estratega.

El tiempo es su enemigo, restan 13 días para el arranque del torneo, pero el entrenador confía en que mostrarán buen futbol.

"Creo que sí vamos a llegar haciendo buen futbol para la jornada 1, pero al cien no, pero ya la idea va a estar mejor asimilada en estos 15 días de trabajo que nos quedan ... lo vamos a lograr y vamos a tener un gran torneo", aseguró.

Su equipo aún no está completo, arriba no está satisfecho y va por uno o dos delanteros matones, pero en el sector defensivo ocurre todo lo contrario y no piensa mover nada.

"La defensa es la que me tiene más tranquilo, la zona ofensiva es con la que estoy batallando más, cuando llegué se los dije, que las líneas que más trabajan conmigo son los volantes y los delanteros a la hora de la recuperación del balón", indicó.

Gastón lamentó la lesión del refuerzo Damián Hernández, quien se perfilaba para ser el jugador clave en el ataque.

"Lamentable, para nosotros y para él, para el buen inicio que había tenido, en pocos días había entendido y asimilado la idea que queremos, pero así es el futbol, son cosas que pueden pasar, uno siempre tiene presupuestado todo eso, en el torneo también vendrán castigos y habrá que modificar", dijo.