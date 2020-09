Van los Millenials por los votantes indecisos

McAllen, Tx.- Milennial se propuesto "despertar" a los votantes del Valle del Río Grande que regularmente se retraen de participar en los comicios para impulsar una participación récord.

Los miembros del comité de acción política Cambio Texas se reunieron para elaborar estrategias sobre las formas más efectivas de activar las votaciones en el sur de Texas, específicamente en los condados de Hidalgo y Cameron. Este mes, la organización de seis miembros lanzó sus esfuerzos 2020 Get Out The Vote (GOTV).

Siguiendo las estrictas pautas de los Centros para Control de Enfermedades, CDC, el equipo, compuesto en su mayoría por voluntarios se proponen tocar en sus propios vecindarios y el sur de Texas se proponen tocar poco más de 54 mil puertas. También enviar más de 212 mil 317 mensajes de texto y realizar más de 75 mil llamadas telefónicas desde ahora y hasta el 3 de noviembre, día de elección general.

"El Valle del Río Grande ha sido considerado durante mucho tiempo una región clave para cambiar todo el estado", dijo el director ejecutivo Abel Prado. "En este clima político intenso, es más importante que nunca que la gente local salga y anime a sus vecinos a votar".

Cambio estuvo profundamente involucrado en la participación récord en las elecciones de mitad de período de 2018. Sus esfuerzos fueron efectivos al hablar con uno de cada cinco votantes en las primarias de ese año. Sus esfuerzos han captado la atención nacional a través de Texas Monthly y el Huffington Post. Desde entonces, han estado probando su programa de escrutinio y encontraron que sus tasas de contacto han sido consistentemente más altas que los ciclos electorales anteriores.

Para apoyar el arduo trabajo que están haciendo los miembros de Cambio Texas, visite www.cambiotexas.org e inscríbase como voluntario o como donante mensual.