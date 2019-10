Van los diputados a México por recursos

Que convoquen a los gobiernos locales a revisar, en este caso las tablas, de las fórmulas que se asignan a los municipios sin perjudicar a los estados que no están aportando, pero sí está recibiendo Francisco Javier Garza de Coss, diputado local

Cd. Victoria, Tam.- Diputados de la LXIV Legislatura de Tamaulipas promovieron un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la Unión, para que dentro del Presupuesto de Egresos del Próximo año se destinen mayores recursos para el Estado y los 43 municipios de manera proporcional a lo que se aporta a la Federación vía pago de impuestos.

En ese sentido, el diputado Francisco Javier Garza de Coss adelantó que una comisión de diputados visitará la Ciudad de México para gestionar estos recursos antes de la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos federales el 15 de noviembre, "queremos ver en la Ciudad de México que se vaya viendo la Comisión Nacional Arancelaria que es bien importante, el tema está muy vivo el de los municipios sobre todo de los estados que están participando ya que cinco de ellos, incluyendo Tamaulipas, aportan el 72 por ciento de todo lo que recauda el Gobierno Federal".

El diputado panista mencionó que la Ley de Coordinación Fiscal vigente permite que estados como Tamaulipas, el cual es el segundo estado en aportaciones a la Federación, sólo recibe un 18 por ciento de cada peso aportado, estados como Tabasco reciben hasta el 400 por ciento de cada peso percibido en el cobro de impuestos como el IVA e ISR.

"Que convoquen a los gobiernos locales a revisar, en este caso las tablas, de las fórmulas que se asignan a los municipios sin perjudicar a los estados que no están aportando, pero sí está recibiendo", Garza de Coss agregó que esto "no fomenta a que le ayuden a la Federación esos estados que no están recaudando, por ahí se tiene que trabajar muy fuerte".

Por otro lado, indicó que se llevó a cabo una medición errónea en el censo intermedio de 2015, los censos se realizan cada 10 años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sin embargo, en la ciudad de Reynosa se contabilizaron 620 mil habitantes cuando en el padrón electoral se cuenta con alrededor de 600 mil ciudadanos.

"Se presume que andamos alrededor de unos 900 a un millón 200 mil habitantes, esto es muy importante por los recursos que les llegan a los municipios es en base al número de la población, por eso queremos que se haga adecuadamente el conteo para no perjudicarlos porque Reynosa ya se vio perjudicado por 5 años".