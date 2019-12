Van Halen defiende a Billie Eilish por no conocer a la banda

Wolf Van Halen, bajista de la banda de rock Van Halen, salió en defensa de la cantante Billie Eilish, quien hace unos días admitió no conocer al grupo durante una entrevista con Jimmy Kimmel.

El músico publicó en Twitter un mensaje en el que recomendaba escuchar la música de Eilish si es que antes no habían escuchado de ella, porque es "cool". A su vez, para aquellos que no conocían el trabajo de Van Halen también se los recomendaba porque también son "cool". El bajista escribió como conclusión a este escándalo que "la música se supone que debe unirnos, no dividirnos", e invitó a escuchar lo que uno quiera y no juzgar por desconocer los gustos de los demás.

La polémica surgió hace unos días cuando la cantante de "Bad Guy" conversaba con el presentador de televisión Jimmy Kimmel sobre su diferencia de edad. Durante la conversación, Kimmel realizó una especie de test a la cantante.

El cuestionario inició con saber si Eilish conocía a cantantes como Madonna y Cindy Lauper, a lo que la intérprete de 17 años dijo que sí. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre Van Halen, Eilish respondió con un despistado "¿quién?". Las preguntas continuaron y la intérprete de "xanny" reveló que no conocía las muñecas Cabbage Patch Kids, incluso preguntó si era un dulce como los "Sour Patch Kids", y confesó que no cree haber visto la cinta "Cazafantasmas". Eilish concluyó el cuestionario al decirle que la estaba haciendo ver "como una tonta", a lo que Kimmel respondió que no se trataba de ser tonto o no, porque si a él le hicieran un cuestionario sobre cultura pop de 1943 también no sabría qué responder.