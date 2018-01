 Van por el Globo de Oro

Ciudad de México

Apenas inicia 2018 y con ello la temporada de premios que arranca con la entrega número 75 de los Globos de Oro, en los que la cinta “La forma del agua”, del mexicano Guillermo del Toro y “Los papeles del Pentágono”, de Steven Spielberg, figuran en siete y seis candidaturas respectivamente, perfilándose así como las favoritas.

Los Globos de Oro son la antesala a la entrega de la codiciada estatuilla del Óscar, por lo que no sería nada descabellado que de nuevo México diera de qué hablar con Del Toro, quien tiene un buen antecedente luego de que en 2007 en los premios de la Academia de Hollywood logró tres estatuillas con “El laberinto del fauno”.

En ese año el tapatío se llevó tres Óscar en las categorías de Maquillaje, Fotografía y Dirección de Arte, esta última otorgada a su compatriota Eugenio Caballero.

Más de una década después el cineasta mexicano vuelve a estar en la mira al estar considerado en siete rubros: Película Drama, Actriz, Actriz de Reparto, Actor de Reparto, Película Original, Guión y Dirección, compitiendo en esta última candidatura con el icónico cineasta Steven Spielberg y Christopher Nolan.

ENTRE LOS FAVORITOS

Según los especialistas, este año, a diferencia de 2017 cuando “La la land” arrasó, todas las cintas podrían ser dignas candidatas al galardón, aunque existen algunas películas que han generado mucha expectativa por tratarse de astros del cine como Spielberg.

“Los papeles del Pentágono” es el reciente drama del director sobre la labor periodística de The Washington Post para destapar los escándalos de la Guerra de Vietnam. Aún cuando ha sido nominada en seis rubros incluyendo Dirección, esta cinta podría tener en su contra el haberse estrenado recientemente.

Hay que recordar que Spielberg tiene en su haber varios Globos de Oro en los rubros de Director y Película, por lo que es un fuerte rival en esta entrega, en la que también “Call me by your name”, de Luca Guadagnino, ha enamorado a los especialistas de la Asociación de la Prensa Extranjera.

Pero sin duda Del Toro en la contienda de los Globos de Oro podría llevarse los principales galardones, incluyendo Actor y Actriz Secundario para Richard Jenkins y Octavia Spencer.

La cinta, que tuvo su premier en el marco de los 15 años de Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), ha ganado en Venecia. Además, también lidera las nominaciones a los Critics’ Choice y aparece entre lo Mejor del Año para el AFI (Instituto del Cine Americano).

LA predilecta

“Coco”, la nueva producción de Pixar, es la favorita como Película de Animación en esta justa por el Globo de Oro. La historia, centrada en la tradición mexicana del Día de Muertos, ha logrado una taquilla mundial de 500 millones de dólares según reportes.

A esta temporada de premios también se suma la ceremonia número 24 de los Annual Screen Actors Guild Awards que se realizarán el 21 de enero próximo y en los cuales también “La forma del agua” destaca en los rubros de Actor y Actriz de Reparto.

Los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) también marcarán la pauta para las nominaciones a la codiciada estatuilla del Óscar, al igual que los Producers Guild of America (PGA), otorgados por los productores, quienes eligen su película predilecta.

Por lo que se prevé, “La forma del agua” y “Los papeles del Pentágono” darán mucho de qué hablar durante esta temporada de premios, que mantendrá durante un par de meses a la expectativa hasta llegar a la anhelada ceremonia del Óscar, para la que el próximo 23 de enero se darán a conocer las candidaturas de la ceremonia número 90.

STEVEN Spielberg.