Van contra los ebrios conductores del Valle. Se unen autoridades en operativo

Edinburg, Tx.- Por cuarto año consecutivo, autoridades del Condado Hidalgo se unen para combatir la conducción bajo los efectos del alcohol y llevarán a cabo la operación, "Sin posibilidad a negarse", en la que los jueces emiten órdenes judiciales para que los conductores bajo sospecha de manejar intoxicados, no tengan la posibilidad de negarse a una prueba de alcoholemia.

El fiscal del distrito del Condado Hidalgo, Ricardo Rodríguez, el sheriff "Eddie " Guerra, y agencias locales del orden público estarán participando activamente en esta campaña que tiene vigencia desde el día de hoy, culminando el próximo lunes.

"Queremos recordarle al público que beba responsablemente este fin de semana del día del trabajo, beber y conducir puede terminar en tragedia. Ayúdenos a mantener nuestros caminos y nuestros seres queridos a salvo", declaró el sheriff Guerra.

"Sin posibilidad a negarse" es una medida enérgica de las autoridades del condado Hidalgo contra el manejo en estado de ebriedad.

Cualquier persona sospechosa de conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas, durante la campaña de cinco días, estará sujeta a una orden judicial si se niegan a proporcionar una muestra de aliento o sangre.

"Durante la campaña `No Refusal Labor Day Weekend´, todas las agencias policiales del Condado Hidalgo proporcionarán más recursos y agentes en las calles, mientras que los jueces estarán disponibles para emitir las órdenes judiciales y las enfermeras estarán listas para extraer sangre", declaró Ricardo Rodríguez, fiscal de distrito del condado Hidalgo.

Resultados

Durante la campaña del año pasado, 113 personas fueron arrestadas por conducir bajo la influencia de las drogas o conducir en estado de embriaguez, de acuerdo con lo señalado por el Sheriff "Eddie" Guerra, quien destacó que 28 de esos arrestos fueron hechos por agentes de su departamento.

"Me complace decir que en los tres años anteriores que tuvimos este programa no tuvimos ninguna muerte", dijo Guerra, y agregó: "No te estamos diciendo que no salgas, diviértete, solo te estamos diciendo que tengas un plan y seas responsable".

"Todos deben comprender que si te pones detrás del volante bajo la influencia del alcohol o las drogas, no es algo muy diferente a conseguir un arma, cargarla y prepararlo para disparar", dijo Rodríguez. "Cuando te subes intoxicado a un vehículo, estás en un arma cargada, y ese arma cargada está lista para disparar".