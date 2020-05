Van dos diputados contagiados

Acabo de recibir el resultado, tristemente comunico que salí positiva a Covid, por mi trabajo diario yo iba a ser una persona que no iba a estar exenta a que esto me pudiera suceder Marta Patricia Palacios Corral, diputada local Distrito 09

Cd. Victoria, Tam.- Dos diputados locales dieron positivo a Covid-19 en las últimas horas por lo cual se mantienen en aislamiento y bajo observación. Se trata de la legisladora Marta Patricia Palacios Corral, del Distrito 09 de Valle Hermoso, y Manuel Canales Bermea, del Distrito 01 de Nuevo Laredo, ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Además el secretario general del Congreso, Alfonso Torres Carrillo, también resultó ser portador del coronavirus. Fue la diputada tampiqueña Rosa González quien confirmó el caso del funcionario legislativo.

"El Congreso del Estado tomó medidas necesarias para que los diputados y diputadas nos realizarámos la prueba del Covid-19, saliendo en mi caso negativo; deseo pronta recuperación para mi compañero Manuel Canales Bermea y al Secretario General del Congreso, Alfonso Torres Carrillo", publicó temprano, antes de confirmarse el caso de su colega panista Marta Patricia Palacios Corral.

"Hace una hora acabo de recibir el resultado, tristemente comunico que salí positiva a Covid, por mi trabajo diario yo iba a ser una persona que no iba a estar exenta a que esto me pudiera suceder; gracias a Dios soy asintomática y yo les pido que a los que no tengan que salir quédense en casa, eviten, este es un virus que nos llega a todos", indicó la diputada de Valle Hermoso.

No obstante, deberá de permanecer en aislamiento domiciliario durante los 15 días que durará la cuarentena, luego de los cuales tendrá que ser sometida a una segunda prueba. En ese sentido el también diputado local del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Manuel Canales, se reportó asintomático y en buen estado de salud.

"Acatando lo dispuesto para detectar posibles casos de Covid-19 entre diputadas, diputados y personal que labora en el Congreso de Tamaulipas, el pasado 23 de mayo me presenté ante la Jurisdicción Sanitaria número 5 de Nuevo Laredo para tomarme una prueba de laboratorio y detectar Covid-19. Tras analizarse en el Laboratorio Estatal, la muestra dio positivo", indicó Canales Bermea en su página de Facebook.

Cabe recordar que el fin de semana el Congreso local anunció que un trabajador dio positivo a Covid-19, por lo que el personal y legisladores que tuvieron contacto con este debían realizarse exámenes para descartar o confirmar la presencia del virus SARS-CoV 2.

De 36 diputados 28 se realizaron las pruebas resultando positivo Manuel Canales y 24 negativos; la tarde del martes se obtuvieron otros dos resultados; Patricia Palacios positivo y uno negativo, quedando pendiente el resultado de un legislador.

Cabe señalar que las actividades legislativas quedaron suspendidas hasta nuevo aviso debido a este caso.

