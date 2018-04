Van a dar al hospital 26 menores por complicaciones en el estómago

Un total de 26 menores de 5 años de edad fueron hospitalizados la semana pasada por complicaciones gastrointestinales que derivaron en una deshidratación en los diversos nosocomios del Sector Salud.



"Se nos siguen presentando las enfermedades respiratorias agudas como bronconeumonía, bronquitis, pero menos que en diciembre y enero, sin embargo, en donde sí hemos tenido aumento son enfermedades gastrointestinales, de un 15 por ciento", reveló el doctor Oscar Gerardo González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5.



Detalló que la semana pasada se atendieron 175 pacientes con problemas de gastrointestinales, de este porcentaje el 15 por ciento necesitó de una hospitalización, casos que han sido resueltos con el manejo adecuado de la hidratación, pacientes que ya se encuentran en sus hogares.



"Con la temporada de calor, vamos a empezar a ver este tipo de padecimientos, seguimos recomendado a la ciudadanía que los niños menores de 5 años y los adultos mayores los mantengan bien hidratados y alimentados; aunque hasta ahora no hemos tenido reporte de adultos mayores deshidratados", dijo.



Recomendó evitar comer en la calle, ya que con estos calores los alimentos se descomponen con mayor facilidad, especialmente las salsas.



Otro de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para comer en un puesto en la calle, es que sea higiénico, ya que se han detectado lugares en donde las salsas tienen espuma encima, y en muchos casos la gente no se da cuenta, pero ese picante ya está echado a perder.



"A veces la gente no se da cuenta de que la salsa ya no sirve, se la coloca al taco y esto es una de las causas que provoca la gastroenteritis", dijo el galeno. Los síntomas son dolor de estómago, tipo cólico, evacuaciones líquidas frecuentes acompañadas de vómito, y con sensación de ataque general, debilidad, cansancio, dolor de cabeza y puede llegar fiebre o febrícula.



Dijo que los cuidados que se deben de tener en casa cuando se dan estos síntomas son: un ayuno de cuatro horas, ingesta de pequeñas en cantidades de líquido (a tolerancia de la persona), una vez de tolerarlos, se debe de dar alimentos blandos.



"Cuándo debemos de considerar llevarlos al médico, el mismo comportamiento de la persona lo va manifestar, es decir cómo se siente el niño menor de 5 años y que tuvo diarrea y vómito, y estuvo llorando, pero ya no tiene lágrimas o que no se puede levantar de la cama, debes de llevarlo al médico de inmediato, ya que estamos hablando que está deshidratado, ya que deben de estar al pendiente de estos síntomas, al igual que los adultos", concluyó.