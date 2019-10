Van contra Trump herederos de Prince

Washington DC, Estados Unidos.

"El presidente Trump usó 'Purple Rain' la noche del jueves en un acto de campaña a pesar de la confirmación, hace un año, de que la campaña no usaría la música de Prince", indicaron los herederos en un mensaje de Twitter.



"El legado de Prince jamás dará permiso al Presidente Trump para el uso de las canciones", añadió el mensaje.



En octubre de 2018, en respuesta a un pedido de los herederos de Prince, la campaña de Trump respondió que no usarían temas del cantante en campaña.



Otros artistas como Neil Young, Pharrell Williams, Rihanna y los Rolling Stones, ya habían pedido a Trump que dejara de usar su música en mítines y propaganda política.



Prince, quien murió en 2016 a los 57 años, fue cercano al ex Presidente Barack Obama y había declarado su apoyo a las protestas contra la violencia policial que afecta a los afroamericanos.



Las leyes no dan a los músicos muchas opciones para impedir el uso de sus creaciones por parte de los políticos en sus campañas.