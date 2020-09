Van contra militares por caso Ayotzinapa

Ciudad de México.

A seis años del caso Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército y ofreció disculpas.

"Quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar", dijo ante padres de los 43 normalistas desaparecidos.

El mandatario advirtió que habrá cero impunidad.

"El que haya participado y se le demuestre, va a ser juzgado, ese es un avance".

López Obrador dijo que el caso Ayotzinapa es doloroso.

"Es un acto importante, trascendente y al mismo tiempo triste porque estamos recordando hechos de injusticias, de atrocidades que se cometieron en contra de jóvenes, hijos de ustedes, es un hecho lamentable y doloroso", expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de esclarecer los hechos.

"Que se conozca la verdad, la auténtica verdad, ese es el compromiso y desde luego que sepamos del paradero de los jóvenes, al mismo tiempo que se castigue a los responsables, en pocas palabras, que haya justicia, reparación del año".

Ante los padres, sostuvo que lograrán porque no deben perder la esperanza.

"Uno, que nosotros somos autoridades surgidas del pueblo, no nos impusieron grupos de intereses creados, yo no estoy aquí por los potentados, no estoy aquí por la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco", señaló.

Del mismo modo, el Presidente demandó a jueces actuar con rectitud y no dejar libres a implicados en el caso.

"Se requiere que los jueces ayuden para avanzar en el Poder Judicial, porque allí hay mucho problema, por cualquier pretexto se libera a presuntos responsables", dijo.