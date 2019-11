Van contra hotelero por fraude a banco

Cd. de México.

Un tribunal federal ha instruido a la justicia de Baja California Sur ordenar la aprehensión del empresario hotelero Pablo Ignacio González Carbonell por presuntamente haber simulado actos legales para cancelar un adeudo de 103 millones de dólares con Bank of America.



El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Sinaloa, determinó que existen indicios para presumir que González Carbonell, presidente del Consejo de Administración de Costamex, y su vocal suplente Jaime Márquez Vargas, cometieron un fraude procesal.



Por tal motivo, instruyó a la Primera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur (TSJEBCS) ordenar la aprehensión de ambos.



En 2006, Costamex, empresa que administra las marcas Royal Holiday Club y Park Royal, recibió un crédito de 103 millones de dólares de La Salle Bank National Association.



Al año siguiente, la institución financiera fue adquirida mediante fusión por Bank of America, National Association.



En 2011, González Carbonell presentó una demanda mercantil contra La Salle Bank National Association reclamando la anulación de los créditos por 103 millones de dólares recibidos.



También demandó a las empresas Cozumel Caribe, Promotora de Inmuebles del Caribe, Consorcio Inmobiliario Cancún, Desarrollo Turístico Pirámides Cancún, Inmobiliaria Cancún Caribe y Comercializadora y Desarrolladora Ocean.



Además a Desarrolladora Inmobiliaria del Sur, Servicios Administrativos Etisa y Grupo Costamex, respecto de las cuales simuló tener una contienda judicial.



Todas las empresas dieron por ciertas las pretensiones de la demanda y, según documentos, González Carbonell pidió al juez civil declarar en rebeldía a la institución financiera demandada, pues aseguró que fue debidamente notificada y no respondió la demanda.



El juez dio la razón al empresario y el 17 de noviembre de 2011 decretó la nulidad absoluta del acta de emisión de pagarés.



Por ello, Bank of America presentó una denuncia de hechos contra González Carbonell, Jaime Márquez Vargas y Agustín García Bolaños Cacho, por fraude, sin embargo, no prosperó y por ello el banco recurrió al amparo.



Al resolver el juicio de garantías, el tribunal colegiado resolvió que solo debe instruirse la aprehensión de los dos primeros, pues concluyó que presuntamente operaron una simulación de actos jurídicos para evadir el adeudo con Bank of America.



El colegiado sostuvo que La Salle Bank National Association era ya inexistente cuando fue demandada por González Carbonell y señaló a este de simular una contienda judicial, pues era presidente o accionista en las empresas a las que también demandó.



"Es de inferirse que simuló tener una contienda judicial al señalarlas como demandadas, a sabiendas de que Jaime Márquez Vargas, representante legal (de las empresas)... no se opondría a dicha controversia", señaló el juez.



En breve, el TSJEBCS deberá acatar esta sentencia del colegiado