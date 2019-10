Van contra gasolineras y minas por huachicol

Cd. de México.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que se realizó un operativo especial, con apoyo de la Guardia Nacional, en puntos donde se sospecha la venta de huachicol y que incluyó la visita a dos minas.



El funcionario detalló que en esta verificación participaron la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).



En estas acciones, detalló, fueron inmovilizadas ocho estaciones de servicio por no cumplir con normas de la Profeco y cinco fueron clausuradas por la ASEA por temas de seguridad.



"Fuimos a visitar dos minas donde se sospechaba que consumen huachicol y no nos dejaron entrar, ni con Guardia Nacional, por eso se levantaron actas circunstanciadas de estos hechos y se dará continuidad conforme a derecho a estos casos", explicó.



Asimismo, la ASEA clausuró tres distribuidoras y una quedó con acta de negativa de verificación.



En tanto, en el "Quién es quién en el precio de los combustibles", el titular de Profeco informó que la gasolina regular más cara se oferta en Los Cabos, Baja California Sur, por Emerald Gas, con un margen de 3.23 pesos, a 21.77 pesos por litro.



La gasolina Premium más cara, a 22.89 pesos por litro, con un margen 3.4 pesos, se vende en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por BP Estaciones y Servicios Energéticos, y el diesel a mayor precio, 22.58 pesos, con un margen de 2.67, se oferta en Hermosillo, Sonora, por Reforma Gasolinera.



Las marcas más caras siguen siendo Chevron, Redco, Arco y Shell, dijo Sheffield en conferencia de prensa en Palacio Nacional.



De acuerdo con el reporte, el número de denuncias bajó y se atendieron 157 quejas, de las cuales se hicieron 112 verificaciones y visitas.



Una gasolinera ubicada en La Paz, Baja California Sur, Autoservicio Pino Pallas, no permitió la verificación. En total se inmovilizaron 19 bombas manguera de 11 estaciones de servicio que no despachan litro por litro.