Van con todo en TV

Antes del Covid-19, los problemas del equipo de rescate de Chicago Fire y Chicago P.D. se centraban en accidentes, incendios y delincuencia, por lo que el nuevo crossover entre ambos shows reunirá a todos los personajes para enfrentar una crisis que se ha olvidado un poco ante el coronavirus: la venta ilegal de drogas.

"En Estados Unidos enfrentamos una epidemia de opio y parece una locura hablar de ello en medio de esta pandemia, pero antes de que todo esto pasara era uno de los problemas más fuertes", reconoce Marina Squerciati, quién da vida a Kim Burgess en la trama.

EPIDEMIA DEL OPIO

"No hay nadie en este País que no haya sido afectado o conozca a alguien que haya sido afectado por la crisis del opio. Y lo que me encanta de estas tramas es que llevan esas problemáticas a tu casa, y si eso hace que la gente empiece a hablar de eso, significaría mucho porque es un problema enorme".

La nueva misión traerá de regreso al ex P.D. Sean Román (Brian Geraghty), quien se verá envuelto en la investigación narcótica por estar relacionada con la desaparición de su hermana.

"Este crossover es distinto a cualquier otro que hemos hecho, es como un mini película porque realmente el enfoque está en la historia de Sean, un personaje de las temporadas 2 y 3 de Chicago P.D. que solía ser mi compañero y luego ex novio", explicó Burgess en entrevista.

INTENSA

HISTORIA

Y aunque ambos personajes comparten una historia que aún no termina, en este capítulo se enfocarán exclusivamente en el caso.

"La primera vez que me dijeron que volvería, lo primero que pensé fue que definitivamente veríamos algo de romance, pero no, aunque creo que todavía hay sentimientos entre ellos.

"Sin embargo, Kim acaba de perder a su bebé, y Sean está buscando a su hermana, entonces por el momento no creo haya lugar para explorar sus temas sin resolver", señaló Squerciati.

El doble episodio de estreno de la séptima temporada de Chicago Fire, en el que también participan Taylor Kinney y Kara Killmer, llega a México por Universal TV.