¡Van Chivas al precipicio!

Chivas está lejos de cumplir con las expectativas generadas después de llegar a una Semifinal y hoy se encuentra hundido en el penúltimo lugar de la General.

El Guardianes 2021 es uno de los peores arranques para el Rebaño en los últimos 10 años con 2 derrotas y 2 empates en lo que va del certamen.

Desde el Apertura 2018, el conjunto tapatío no tenía un torneo sin triunfo en las primeras 4 fechas.

En aquella ocasión, el Rebaño perdió 3 partidos y empató uno, fue precisamente en la Jornada 5 cuando se reencontró con la victoria.

El peor inicio de las Chivas se registra en el Clausura 2012 con 5 derrotas y 2 empates; seguido por el Clausura 2016 con 5 empates y 2 dos derrotas, mismos números del Apertura 2017.

"Yo no hablaría de actitud, sino de un poquito de inseguridad que vas tomando cuando los partidos no van saliendo, a veces es normal que exista cierta inseguridad y desconfianza conforme no se van dando los resultados. Vamos a tener un poco de paciencia, vamos a trabajar fuerte, a redoblar esfuerzos. Estoy seguro que tenemos una buena estructura, un muy buen plantel", comentó Ricardo Peláez en TUDN.

"Chivas por obligación tiene que clasificar y estoy seguro que lo vamos a conseguir poniéndonos las pilas lo antes posible", añadió el directivo.

DEFENSA INESTABLE

El punto más flaco de las Chivas en lo que va del Guardianes 2021 ha sido la línea defensiva, la peor del torneo con fallas puntuales y directo al marcador.

En todos los partidos han tenido errores de desconcentración, marcas perdidas o reacciones tardías por parte de Gilberto Sepúlveda, Hiram Mier, Miguel Ponce y Jesús Sánchez. En el último partido con derrota ante FC Juárez, Víctor Manuel Vucetich decidió retirar en el medio tiempo a Sepúlveda y a Ponce.

Antonio Briseño y Alejandro Mayorga fueron las apuestas del técnico y apuntan a ser algunos de los ajustes para visitar al León el lunes.

SIN MACÍAS DE ARRANQUE

El Guadalajara resintió la ausencia de su goleador José Juan Macías en los primeros partidos.

Tanto en la Jornada 1 y 2, los goles habían sido obra del lateral izquierdo Miguel Ponce y del contención Molina. A pesar de que Chivas perdió los siguientes dos encuentros que coincidieron con la reaparición de JJ, el delantero se ha hecho presente en ambos partidos con dos anotaciones.

Ha sabido capitalizar las opciones contra San Luis y Juárez para acercar el Rebaño y mostrar una reacción después de estar en desventaja, sin embargo en ambos duelos fue insuficiente para rescatar puntos.

PASAN DE NOCHE

Alexis Vega y Uriel Antuna han estado lejos de ser la dupla productiva del torneo anterior.

Si no era con goles, colaboraban con asistencias, pero en este torneo apenas han logrado sumar un pase de gol cada uno. Lo del "Brujo" Antuna ha quedado en contados desbordes sin centros que favorezcan a sus compañeros o remates sin puntería.

Por su parte, a Alexis Vega le costó retomar el ritmo después sufrir una lesión en el tobillo derecho. Jugó de centro delantero ante la ausencia de Macías y no pesó, mientras en su posición natural, acompañando al atacante, tampoco ha despuntado.

EL BAJÓN DE BELTRÁN

Desde que sufrió Covid-19 y después perdió la titularidad, la versión de Fernando Beltrán no se acerca al potencial que ha demostrado tener.

No ha recuperado del todo su mejor nivel y a pesar de volver al 11 inicial del "Rey Midas", ha sido de los elementos que decide cambiar el técnico durante el partido y no ha terminado hasta el momento un partido completo.

Incluso ante el San Luis se quedó en la banca y no disputó un solo minuto. En su lugar, el cuerpo técnico ha preferido darle la oportunidad a Eduardo Torres, quien también tiene condiciones y ha respondido en los momentos requeridos.

¿Y EL ´CHICOTE´?

Otro de los jugadores que sigue en deuda es Cristian Calderón. En la fase de los Cuartos de Final fue decisivo para eliminar al América y desde entonces no ha aparecido.

El "Chicote" recibió la oportunidad para ser titular en dos partidos, incluso ha jugado con más vocación ofensiva como extremo por izquierda o entrando de "9" al área, pero sin transcendencia alguna en los partidos.

Ante Juárez, el entrenador Víctor Manuel Vucetich decidió prescindir de él y se quedó en la banca. Desde su llegada a las Chivas le ha costado encontrar regularidad y consolidarse en el equipo titular.