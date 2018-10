Van a ´Anabelle 3´

Ciudad de México

Los personajes de Patrick Wilson y Vera Farmiga en la franquicia de El Conjuro, Ed y Lorraine Warren respectivamente, aparecerán en la siguiente entrega de Annabelle, reportó Deadline.

La trama de la cinta comenzará cuando los Warren encierren a la muñeca Annabelle en una habitación donde no podrá causar problemas, aunque no lograrán detenerla del todo, ya que ella fijará su mirada en Judy, la hija de 10 años de la pareja.

Judy, quien será interpretada por Mckenna Grace, su prima y un amigo de ésta tendrán que enfrentarse a la muñeca y detenerla en sus planes malévolos.

Gary Dauberman realizará el guión del largometraje y tendrá su debut como director; James Wan producirá con la marca Atomic Monster, mientras que Peter Safran lo hará con The Safran Company.

El proyecto comenzará a filmarse en este mes y se estrenará en Estados Unidos el 3 de julio de 2019. (Reforma)

Ciudad de México

Los personajes de Patrick Wilson y Vera Farmiga en la franquicia de El Conjuro, Ed y Lorraine Warren respectivamente, aparecerán en la siguiente entrega de Annabelle, reportó Deadline.

La trama de la cinta comenzará cuando los Warren encierren a la muñeca Annabelle en una habitación donde no podrá causar problemas, aunque no lograrán detenerla del todo, ya que ella fijará su mirada en Judy, la hija de 10 años de la pareja.

Judy, quien será interpretada por Mckenna Grace, su prima y un amigo de ésta tendrán que enfrentarse a la muñeca y detenerla en sus planes malévolos.

Gary Dauberman realizará el guión del largometraje y tendrá su debut como director; James Wan producirá con la marca Atomic Monster, mientras que Peter Safran lo hará con The Safran Company.

El proyecto comenzará a filmarse en este mes y se estrenará en Estados Unidos el 3 de julio de 2019.