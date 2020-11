Van al rescate de la Navidad

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores y representantes del Gremio Organizado de Eventos de Tamaulipas participan en la campaña de concientización entre la población respecto a la pandemia de la COVID-19, cuentan con un ultimátum de las autoridades estatales para, en un plazo de quince días, ayudar a disminuir la ola creciente de contagios ante la posible cancelación de eventos en el mes de diciembre.

"Fuimos uno de los gremios más afectados durante esta pandemia, durante este cierre y se habla de un retroceso... nos acercamos con Gobierno del Estado y con distintas entidades para que nos apoyen en no cerrar", informó la representante del Gremio Organización de Eventos Tamaulipas, Ruth Juárez.

Se trata de 25 mil familias quienes dependen de la actividad en todo el estado, los cuales se han visto afectados desde hace siete meses debido a la enfermedad derivada del virus SARS-CoV 2, actualmente solo se pueden realizar eventos con un cuarenta por ciento de su capacidad con máximo de 200 personas, "se hizo una reunión con el subsecretario del Transporte, con el ingeniero César Augusto Verástegui, la doctora Gloria -Molina- y el nuevo delegado de la COEPRIS donde nos dan todo su apoyo pero también nos piden ayuda para sobrellevar esta situación".

Y agregó, "no es cuestión del Gobierno, es cuestión de nosotros que necesitamos salvar nuestros trabajos, nuestros empleos, si te están pidiendo ponte el cubrebocas pues no seas malo y póntelo, no te cuesta nada y sí estás salvando muchísimos empleos... lo que queremos es salvar la Navidad, salvar diciembre", señaló que el próximo mes se espera una reactivación siempre y cuando se logre revertir la tendencia creciente de contagios de COVID.

Finalmente dio a conocer el número telefónico 800 720 3774 de COEPRIS para denunciar fiestas clandestinas o con exceso de personas, "tenemos todo el respaldo de las autoridades para no retroceder, pero a final de cuentas es una frase que ellos nos dijeron, ´nuestro trabajo es salvar al que no se quiere salvar´, y nuestro trabajo es salvar nuestros empleos... digamos que es un ultimátum, eso es lo que nos dieron ayer, o apoyamos o realmente se puede venir un retroceso".

Ruth Juárez, representante del Gremio Organización de Eventos Tamaulipas.