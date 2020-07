Van a tribunal 3 de Pemex por omisión ante huachicoleo

CIUDAD DE MÉXICO

Se trata de Pedro Luis Vargas Ambrosio, responsable de la operación del ducto, y los ingenieros Bernardo Téllez de Lojo y César Miguel Vernet Díaz, quienes están procesados en libertad provisional por presuntamente ser omisos ante la desviación de los hidrocarburos. La conducta penal que les atribuyen es la sustracción ilícita de hidrocarburos por omisión, cuyo castigo se agrava en el caso de los servidores públicos y va de los 30 a 45 años de prisión y multa de 2 millones 606 mil 400 pesos a 3 millones 258 mil pesos. Vargas, Téllez y Vernet estaban comisionados en el centro de control del sistema SCADA, que lleva a cabo el monitoreo de la presión y flujo del poliducto 14-16 Tuxpan-Tula.

La imputación establece que entre el 18 y 19 de diciembre de 2018 Vargas Ambrosio, como encargado de monitorear el poliducto Tuxpan-Tula, así como los dos ingenieros, advirtieron "variaciones significativas de presión" superiores al límite máximo establecido en la norma y los protocolos de actuación. Por ello, debieron ordenar al personal calificado el cierre de las válvulas del sistema de transporte del poliducto, pero el hecho de que no lo hicieran ocasionó la desviación de 18 mil 2010 barriles de gasolina en un periodo de 10 horas, afirman Pemex y la Fiscalía General de la República. Argumentan desabasto Cuando a principios de este sexenio, los funcionarios fueron vinculados a proceso, la defensa de uno de los imputados argumentó en la audiencia que haber cerrado la operación del poliducto en aquel momento hubiese ocasionado un problema de desabasto de combustible.

Eso terminó por ocurrir unos días más tarde prácticamente en todo el país; sin embargo, el juez de control Orlando Íñiguez Delgadillo, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, rechazó la coartada. "Los datos de prueba expuestos denotan que ustedes eran los encargados del monitoreo del poliducto ya señalado, también se expuso que se solicitó no se aplicara el protocolo para no afectar el abasto de combustible, ¿realmente resulta razonable este argumento de que no se ordenó la suspensión de operación del poliducto para no afectar el suministro de combustible? "Si consideramos la cantidad que fue sustraída, que superó los 18 mil barriles, ¿es realmente aceptable este argumento, de que no se hizo o no se ordenó la suspensión del poliducto para no afectar el suministro de gasolina, cuando esto provocó una sustracción considerable de hidrocarburo?, es evidente que no", cuestionó el juez en audiencia. De acuerdo con documentos judiciales, uno de los imputados dijo que había reportado las variaciones en el flujo de combustible a diversas autoridades que tenían la facultad de ordenar el cierre del poliducto, pero no recibió dicha instrucción.

Se enviaron correos electrónicos y mensajes por WhatsApp sobre lo que estaba sucediendo en aquellas horas, en particular a un funcionario identificado como Juan Carlos, quien no fue acusado por la FGR, al menos en esta causa penal.