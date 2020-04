Van a presidencia a pedir orientación

Por lo menos una docena de trabajadores de la maquiladora "BBBIndustries" del Parque Colonial de Reynosa, acudieron ayer a las instalaciones de la Presidencia Municipal para solicitar asesoría sobre su condición laboral, ya que por cuestiones del Covid-19 y al no recibir garantías sanitarias, se encuentran en paro.

Pablo Antonio García Ortiz, representante del contingente, denunció: "Esta maquiladora se dedica a remanufacturar piezas para auto, es un giro no esencial; la Coepris ya fue a visitarlos y no les quedó de otra más que hacer un falso cierre; quieren obligarnos a trabajar, lo peligroso es que nos dejan sin material sanitario, por eso entramos en paro, somos alrededor de 150 empleados".

Aunque han obtenido el respaldo del sindicato, los quejosos insisten en lo importante que es el freno de actividades.

"Los que hemos hecho paro voluntario para cuidar de nuestra salud no tenemos apoyo de la planta, solo del sindicato, es lamentable que ahorita siga en operaciones, que atemorice a los empleados con despedirlos; no les interesa la situación por la que estamos atravesando, dan una y otra excusa para no cerrar".

La presencia de los trabajadores de maquiladora en la Presidencia Municipal duró unos cuantos minutos, no portaban carteles de protesta ni tenían intenciones de generar una, declaró García Ortiz.

Por lo que tras recibir asesoría de empleados locales se trasladaron a un módulo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para generar un antecedente del caso.