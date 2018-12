Van 55 heridos por explosión en Querétaro

NOTICIAS RELACIONADAS Querétaro: Explosión de pirotecnia deja 5 muertos

Elde Tequisquiapan, en Querétaro, informó que la explosión dedurante una festividad dejó cinco muertos, entre ellos dos menores de edad, y 55 heridos, varios graves.En, el Alcalde Antonio Mejía Lara dijo que solicitarán a las autoridades federales prohibir esta actividad por al menos unas semanas.En rueda de prensa, explicó que el incidente se registró a las 6:15 horas de hoy y se debió a un error humano y al mal manejo que hicieron los pobladores de este producto durante una festividad patronal."Son costumbres que cada día van a ser más reguladas en la cuestión de la. No podemos permitir que simplemente por libre albedrío algunas organizaciones religiosas excedan la cantidad de cohetones", indicó."Vamos a regular, vamos a ser muy estrictos en ese sentido. Protección Civil ya está trabajando al respecto, no por esto, ya venimos monitoreando todo esto, no sólo por quejas de los vecinos, sino por la seguridad misma".En el mismo evento solicitó a los hospitales de la región colaborar para que los gastos que haga ela los heridos no sean más costosos de lo debido.