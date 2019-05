Van 53 y contando...

Otra emotiva tarde se vivió en la Liga José Guadalupe Treviño Kelly que celebró la inauguración de su Torneo número 53, el cual fue dedicado a tres personajes que dejaron huella en el beisbol local y que por desgracia se adelantaron en el camino.

En el centro del terreno de juego apareció una mampara con los nombres de los homenajeados; Lic. Merced Martínez Cantú (ex presidente de la liga y manager), Raúl Randey Dórame (ex pelotero profesional y manager infantil y juvenil) y Carlos García Hernández (ex pelotero de la liga), cada uno tuvo su reconocimiento póstumo y sus familiares aparecieron cobijados por los aplausos de los padres de familia, peloteros y directivos.

Pero como cada torneo los protagonistas tenían que ser los peloteritos, es por eso que la ceremonia comenzó con el tradicional desfile de todos los equipos.

Acto seguido vendría la entrega de trofeos para los equipos campeones del certamen anterior. Alma Sánchez, presidenta de la liga fue la primera en premiar, participaron también; Ildefonso López, director de la Región II del programa de Ligas Pequeñas (Williamsport), Antonio González, delegado del Distrito 18 y Oisel Cantú, director de deportes de la UAT y ex presidente de la liga, quien rindió la declaratoria inaugural.

Vendría entonces el momento más emotivo de la noche, el lanzamiento de la primera bola que estuvo a cargo de la señora Brenda Alvizu de Dorame, en la caja de bateo apareció la señora Lourdes Castillo y como catcher el señor Juan Carlos García, quienes saben que sus seres queridos quedarán inmortalizados en los corazones de toda la familia Treviño Kelly.

Finalmente el telón se cerró con un espectacular show de pirotecnia.





AGRADECIDOS. Los familiares de los tres personajes homenajeados fueron cobijados por el cariño de toda la familia Kelly.