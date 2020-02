Van 5 menores abandonados

Cd. Victoria, Tam.- Durante enero y los primeros días de febrero se han registrado cinco casos de abandono de menores por parte de sus padres en esta capital. La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas señala que durante el último trimestre de 2019 y los primeros meses de 2020 se ha presentado esta problemática en la entidad.

"Ha sido muy importante también la labor de las redes sociales porque a través de este medio nos hemos enterado de algunos otros casos, aunque estos han sido resueltos por las personas que están involucradas directamente, y cuando se ha mandado al equipo de DIF Tamaulipas se ha encontrado que ya están de vuelta en sus casas", mencionó el procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Samuel Rodríguez Altamirano.

Esta situación llevó a que el año pasado se registraran ocho procesos de pérdida de patria potestad por reincidencia en el abandono de menores de edades que van desde los recién nacidos hasta los 14 años, sin embargo, el funcionario estatal destacó que en general son pocos los padres que se desatienden totalmente de la responsabilidad de sus hijos, participando la mayoría de los casos en una plena reintegración familiar.

"Desagraciadamente hay padres que no tienen esa conciencia que traen niños al mundo sin querer traerlos, y que desgraciadamente pierden el interés, pero por lo general ese tipo de padres los dejan abandonados, y una vez que ingresa el niño a Casa Hogar ya no regresan", dijo.

BRINDAN APOYO

Rodríguez Altamirano indicó que en muchos de los casos de trata de madres solteras quienes tienen qué trabajar pero que carecen de un apoyo para el cuidado de sus hijos menores, por lo cual les tienen qué dejar solos y sin supervisión.

"Muchas veces nosotros queremos que vean al DIF Tamaulipas como un apoyo cuando las condiciones de los padres son adversas o no son beneficiosas, por ejemplo, hay una madre que nos dice que no tiene dónde dejar a sus niños y no tiene una red de apoyo, nosotros queremos ser el apoyo que necesita para que ella organice su vida, organice dónde los va a dejar, con quién", puntualizó.