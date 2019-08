Van 2: cayó Ahumada

Ciudad de México.

Ni siquiera los miles de kilómetros entre México y Argentina le evitarán a Carlos Ahumada Kurtz nuevos problemas con la justicia mexicana.

El empresario de origen argentino fue detenido por la Interpol y la Policía Federal de Argentina la tarde de ayer en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires por un presunto delito de defraudación fiscal.

Ahumada, el detonador de los videoescándalos de 2004 que llevaron a prisión a cercanos colaboradores del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, fue detenido a petición de la Fiscalía General de la República, la Interpol y la Policía Federal de Argentina por una presunta defraudación fiscal de 1 millón 472 mil 236 pesos en perjuicio de nuestro país.

La expareja sentimental de Rosario Robles fue capturado en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de la capital argentina, en posesión de 100 mil dólares americanos y pesos argentinos, confirmó la FGR.

La orden de aprehensión en contra del exdueño de Grupo Quartz tiene su origen en una denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Secretaría de Hacienda en 2016 ante la extinta PGR.

"Esta investigación se inició en 2016 y fue retomada por esta administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del Sistema Interpol, en razón de lo cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición", explicó en un comunicado la FGR.

El delito de defraudación fiscal no es grave y, en un principio, no amerita la prisión preventiva de oficio. No obstante, la norma también permite a los jueces considerar otros factores como el riesgo de fuga para dejar en prisión a un acusado.

LOS DELITOS

La FGR dio conocer a finales de julio que tenía preparadas varias acusaciones en contra de Ahumada por los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación y uso de documentos apócrifos.

La denuncia fue originada desde 2013 precisamente por su expareja sentimental, Rosario Robles, quien ocupó las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Gabinete de Peña Nieto.

LOS VIDEOS

En la década pasada, el empresario argentino videograbó a Gustavo Ponce Meléndez, entonces secretario de Finanzas de la ciudad, en casinos de Las Vegas, y a René Bejarano llenando maletas de dinero en efectivo.

Los nexos de Robles con Ahumada quedaron en evidencia desde 2000, cuando la primera era jefa de Gobierno del DF. El empresario era patrocinador de campañas y luego, desde los gobiernos del DF y delegacionales, le asignaron obras y contratos.

Ahumada fue detenido en marzo de 2004 en Cuba y posteriormente deportado y encarcelado en el Reclusorio Norte.

Empresario de los videoescándalos

>Carlos Agustín Ahumada salió a la luz pública por ser pareja sentimental de Rosario Robles y por los llamados videoescándalos en 2004, en donde funcionarios públicos reciben sobornos del empresario argentino, naturalizado mexicano.

>En las grabaciones aparece entregando dinero a personajes como René Bejarano, esposo de la actual diputada Dolores Padierna.

>Tras estos hechos, Ahumada fue acusado de fraude por el entonces Distrito Federal por lo que escapó a La Habana donde fue detenido por las autoridades cubanas tras un pedido de extradición de México.

>Fue deportado en el 2007, para luego salir libre.

>Anteriormente, el empresario había cobrado notoriedad tras adquirir al equipo de futbol León en 2002 y posteriormente al Santos Laguna para más tarde dejarlos hundidos en crisis económicas tras su detención.