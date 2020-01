Van 15 quejas de viajeros

"Algunos empleados se creían detectives, estaban haciendo muy tardíos los procesos de abordar, llegamos al punto de ponerles un ultimátum para que no retrasara a la persona". Hugo César Flores, abogado de Profeco

En lo que va del periodo vacacional, el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que se instaló en la Central de Autobuses de Reynosa, ha registrado por lo menos 15 quejas, relacionadas a malos tratos, al no respeto de cláusulas en los boletos de camión o a los abusos de empleados.

Hugo César Flores, Abogado resolutor del organismo, informó que 13 de los 15 casos se resolvieron al instante, mientras que el resto deberá esperar un periodo de análisis, pruebas y posterior resolución. "Hemos estado al pendiente de todos los casos, hasta el momento la empresa que lidera las quejas es Transpaís, de ahí son los 2 casos pendientes, adultos de la tercera edad que exigían un descuento pero que debido a los términos y condiciones no se hizo válido, ya que solo se permiten 2 pasajeros con tarifa especial en todo el camión y los interesados excedía el límite".

Entre los motivos de queja se encuentra el no querer aceptar boletos digitales, la negativa de regresar el monto económico de algún boleto no utilizado, así como el revisar a detalle las credenciales de estudiante, adultos mayores o docentes al momento de efectuar un descuento. "Algunos empleados se creían detectives, estaban haciendo muy tardíos los procesos de abordar, llegamos al punto de ponerles un ultimátum para que no retrasara a la persona, porque era algo innecesario, también tuvimos un conflicto por unas maletas que decían debía pagarse extra".

MÓDULO DE PROFECO

El módulo de la Profeco se instaló durante la segunda quincena de diciembre del 2019 y se retirará hasta el próximo 8 de enero, cuando concluya el periodo vacacional.

Se ubica al ingreso de la central, en donde también se entregan folletos para garantizar que no habrá ninguna violación a los derechos de pasajeros.

Las quejas:

> Malos tratos

> Inspección exhaustiva de credenciales

> Negativa de cancelar boletos

> Limitados descuentos.