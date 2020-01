Van 13 estados adheridos a Insabi

CIUDAD DE MÉXICO.

Se trata de Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, CDMX, Colima, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Puebla. Asimismo, las 19 entidades restantes aún están en proceso de adhesión, indicó en conferencia de prensa acompañado del Presidente López Obrador y funcionarios de Salud. Ferrer aseguró que desde el pasado 14 de enero los estados conocen los lineamientos de los acuerdos de coordinación.

Por su lado, el Presidente dijo que los estados que decidan no unirse al modelo, se les asignarán sus recursos para la atención médica y que tienen hasta fin de mes para decidir. "Es voluntario, es libre, 15 días para que ellos decidan si se adhieren o van a participar o no en el plan, hay ahora 13 ya no? faltan 19 para ser exactos, no hay ningún problema, se les van a transferir sus fondos y ellos se hacen cargo de la atención médica y los servicios de salud si no se adhieren, nosotros donde se aplique el programa garantizamos que la atención media y medicamentos sean gratuitos que mejore calidad del servicio", dijo. "Es fin de mes el límite para la decisión, no ultimátum, sino que es periodo para reflexión, análisis, conocer más sobre el plan, tienen todo el derecho para contar con la información suficiente, no hay prisa, desde luego nosotros ya con los que se han adherido ya estamos trabajando".

López Obrador aseguró que tiene buena relación con Gobernadores del PAN, quienes han expresado rechazo al Insabi. "Las diferencias pueden enfrentarse, todo mundo está en su derecho, somos libres, esa también una característica es un distintivo de los nuevos tiempos políticos, repito, nada por la fuerza y llevamos muy buena relación con gobernadores", afirmó. El Insabi atenderá de manera gratuita a 69 millones de mexicanos sin seguridad social, y en una primera etapa serán basificados 6 mil trabajadores.

Al concluir el sexenio estarán basificados los 87 mil, apuntó el titular del Insabi. Además, afirmó que el Instituto ya cuenta con 33 mil profesionales de la salud inscritos que desean trabajar en zonas rurales y alejadas del País. El nuevo sistema de salud tiene como ejes principales garantizar gratuidad total en sistemas de salud, abasto de medicamentos e insumos, mayor infraestructura, cerro corrupción y que no falten médicos y enfermeras.