Van por 10 capos Tamaulipas y EU

"Hoy estamos haciendo historia al iniciar el primer esfuerzo de colaboración de este tipo entre las agencias del estado de Tamaulipas y nuestros socios dentro del gobierno estadounidense". Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas.

"Hemos creado números para estas denuncias. Consiste en un intercambio de información ya que estas bandas delictivas operan en ambos lados de la frontera". Manuel Padilla Jr., Comandante de la Patrulla Fronteriza.

Despliegan gobierno estatal

y 7 agencias federales estadounidenses estrategia inédita contra

la delincuencia

en la frontera

Hidalgo, Texas

Un megaoperativo binacional, el más grande emprendido en la historia en contra de las bandas del crimen organizado que operan en la frontera de Tamaulipas y Texas, fue puesto en marcha ayer por el gobierno estatal en coordinación con siete agencias federales de los Estados Unidos.

La estrategia multiagencias, que consiste en la colaboración en materia de inteligencia para lograr la captura de al menos diez líderes criminales en la región, empezó a ser desplegada ayer en esta frontera luego del anuncio realizado en los patios del puerto aduanero de Hidalgo, por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y el Comandante de la Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla Jr.

En este conjunto de acciones, denominado "Campaña de Seguridad y Prosperidad", participan el Gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública mientras que por parte de Estados Unidos están integrados por: Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services.

Las agencias estadounidenses participan a través del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente creado para el combate a la delincuencia en el corredor de Texas.

Esta estrategia empezó a ser diseñada desde el año pasado por el Gobierno del Estado y agencias federales estadounidenses, consiste en la colaboración en materia de inteligencia para lograr un intercambio oportuno de información para facilitar la detección de delincuentes claves en el combate a la inseguridad.





TAREA CONJUNTA

En su intervención ante mandos de seguridad estadounidenses, García Cabeza de Vaca enfatizó:

´´La trata de personas y el tráfico de drogas que atraviesa mi estado se originan al sur de mis fronteras, en muchos casos hasta Sudamérica. Y el dinero en efectivo en grandes cantidades y la mayoría de las armas fluyen desde el norte de mi frontera hacia mi estado´´.

Y añadió:

´´Pero somos lo suficientemente inteligentes como para saber que estos no son problemas en los que podamos trabajar solos. Necesitamos socios y asociaciones, entre el sector privado, el gobierno de los Estados Unidos y México y lo más importante que los ciudadanos de ambos lados de la frontera se involucren´´.

´Siempre dije que cuando trabajamos juntos, logramos mucho más, y hoy estamos haciendo historia al iniciar el primer esfuerzo de colaboración de este tipo entre las agencias del estado de Tamaulipas y nuestros socios dentro del gobierno estadounidense. Estamos muy contentos de unirnos a esta iniciativa", remarcó García Cabeza de Vaca.

El programa, además de promover el intercambio de información, fomenta la denuncia anónima para ubicar a objetivos destacados identificados por ambos gobiernos como los responsables de delitos diversos que aquejan a la sociedad en Texas y Tamaulipas.

Por su parte Manuel Padilla Jr., Comandante de la Patrulla Fronteriza, destacó que uno de los principales objetivos de este programa, es darle voz a las comunidades de ambos lados de la frontera.