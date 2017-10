Vamos por buen camino: E. Mejía

La pretemporada del Atlético Reynosa está entrando en su recta final y luego de tres semanas de intensos entrenamientos, el técnico Esteban Mejía Flores, aseguró que van por buen camino. Este lunes comenzarán a bajar un poco la intensidad en los trabajos físicos y atléticos ya que habrá que darle pie al trabajo de cancha y sobre todo a los partidos de preparación.

“Ya tenemos tres semanas trabajando y creo que vamos por buen camino, me faltan todavía dos o tres jugadores que estamos solicitando pero la directiva ya está trabajando en eso, ahora vamos a entrar a los partidos amistosos que es la parte buena de la pretemporada”, expresó el estratega quien luce de muy buen ánimo.

El equipo reynosense ya tiene en su agenda una serie de partidos “amistosos” programados ante equipos cercanos de su misma categoría.

El primer encuentro será el próximo sábado en contra de los Tigres Sub-20 en Zuazua, luego visitarán al equipo Premier de los Rayados del Monterrey, posteriormente el 26 de julio se trasladarán a Ciudad Victoria para enfrentarse a los Correcaminos de la Segunda División, además está la posibilidad de medirse ante los Gavilanes de Matamoros.

El técnico tocó el tema de los refuerzos y tras la inesperada salida del brasileño Igor Goularte, dijo que ya tienen en la mira al delantero que ocupará su lugar.

“Hay que traer gente adelante, Igor me habló con toda la franqueza y me comentó que él quería regresar a Brasil, yo no lo podía detener, hay que respetar la parte emocional y ahora estamos por cerrar un refuerzo que está activo y por eso no quiero dar el nombre todavía pero es un delantero ecuatoriano que trae gol”, afirmó.

LA CANCHA NO SERÁ

UN PRETEXTO

Esteban Mejía aseguró desde su llegada al banquillo de Reynosa, que los pretextos no entrarán en sus discursos, es por eso que el tema de la castigada cancha del Estadio de la Unidad Deportiva Solidaridad, es algo que no le quita el sueño.

“A la gente no le importa el tema de la cancha, la gente paga un boleto y quiere ver un espectáculo y nosotros no le hace que estemos batallando, ya nos hicieron el favor de prestarnos las instalaciones del Tito Rodríguez para entrenar y darle mantenimiento a la del estadio, esté como esté esa cancha, nosotros vamos a salir a proponer los partidos”, sentenció.

El estratega informó que su cuerpo técnico por fin está completo, esto tras la incorporación del doctor Guillermo Delgado, quien ya cuenta con experiencia en el futbol profesional.