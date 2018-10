Vamos a reformar la Constitución: AMLO

Ciudad de México

Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma constitucional que permita someter a consulta todos los asuntos de interés general, como en el caso del nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco.

"Qué bueno que estamos inaugurando esta etapa de consultas, y a mis adversarios les digo que se vayan acostumbrando, porque cada vez que sea necesario, cuando se amerite, va la consulta.

"Es más, vamos a reformar la Constitución para que no haya límites y los ciudadanos puedan solicitar, cuando haya un tema de interés público, que se haga una consulta", informó el Presidente electo a través de un video.

Sostuvo que, en la actualidad, existen muchas restricciones legales para realizar consultas a los ciudadanos, con el argumento de que su costo afecta los ingresos del Estado.

"Cuando reunimos firmas para una consulta de la reforma energética, nos negaron el derecho, argumentando que era una consulta que tenía que ver con los ingresos del gobierno, y no era válida. Entonces, vamos a quitar todos esos candados para que, con libertad, se le consulte al soberano, al pueblo, esa es la democracia", expuso.

Sobre las irregularidades detectadas en el primer día del ejercicio sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el tabasqueño dijo que se deben a la falta de financiamiento.

Sin embargo, aseguró que se puede tener confianza en que el resultado no será alterado.

"Pueden haber errores, porque no se están gastando miles de millones de pesos. Esto es un proceso limpio, un proceso democrático creíble.

"Esto es un proceso democrático, limpio, un proceso democrático creíble, nadie se atreve a alterar el resultado de la consulta, nadie lo va a hacer, garantizamos eso, que la consulta sea limpia y sea libre", ofreció.

Insistió el mandatario electo en que será respetada la decisión ciudadana por cualquiera de las dos opciones sometidas a consulta: sea Texcoco o sea Santa Lucía.

"Garantizo que no va a haber ningún problema, porque, cualquiera que sea el resultado, se van a respetar contratos, se va a respaldar a los inversionistas; no se va a cometer ningún abuso, de modo que no tiene por qué haber nerviosismo", expresó a través de sus redes sociales.