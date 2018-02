Vamos a mandar a volar al PRI: Ricardo Anaya

Cd. de México (04 febrero 2018).- Ricardo Anaya, precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, pidió mandar a "volar" al PRI para que no repita en el Gobierno federal.



En Papantla, Veracruz, el aspirante presidencial llamó a la población a que, como lo hicieron ya en el Estado, saquen al PRI a nivel nacional.



Anaya dijo que hace un año los veracruzanos sacaron al PRI y se logró un cambio.



"Yo les pregunto frente a los problemas que hoy tiene todo México, donde todavía está gobernando el PRI, con corrupción, pobreza, desigualdad, inseguridad; yo les pregunto a nivel nacional: ¿Ustedes quieren que el PRI gobierne otros seis años?



"¿Les vamos a dar otra oportunidad al PRI? Pues desde aquí, desde Papantla, desde la tierra de los voladores, ¡vamos a mandar a volar al PRI!", exclamó el panista ante simpatizantes del PAN, PRD y MC.



Recordó que el ex Gobernador Javier Duarte era de los priistas que prometían acabar con la corrupción.



"Ahí andaba Duarte en la campaña diciendo que él iba a acabar con la corrupción. Yo les pregunto: ¿Los del PRI han cumplido con acabar con la corrupción?", cuestionó Anaya al tiempo que le respondían con un "no".



El precandidato pidió tener mucho cuidado, porque no basta con ganarle al PRI.



Dijo que acudirán al Estado "una bola de charlatanes", "candidatos falsos", que van a prometer que todo va a cambiar.



"Pero no nos dicen cómo le van hacer para cambiar las cosas. Mucho cuidado con esos charlatanes que van a tratar de engañar a todo el pueblo de Veracruz", mencionó Anaya.



También advirtió que para evitar que gobiernen los charlatanes entonces habrá que seguir con el cambio que se logró ya en el Estado cuando se votó por Miguel Ángel Yunes.



Y pidió el voto para Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del Gobernador.



Ricardo Anaya no dijo nada en el mitin sobre la triangulación de recursos que hubo en una fundación creada por él y mediante la cual se hicieron negocios inmobiliarios.