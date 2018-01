Vamos a hacer el Daca: Trump

Washington, DC

El presidente estadunidense Donald Trump afirmó ayer que apoyará una resolución legislativa para los 690 mil beneficiarios del programa DACA y luego discutir una amplia reforma migratoria para 11 millones de indocumentados, en una reunión con legisladores y presencia de la prensa.

Durante un encuentro en la Casa Blanca con un grupo de 25 senadores y congresistas republicanos y demócratas, el mandatario dijo estar dispuesto a firmar lo que sea “una ley de amor”, que dé solución permanente a la situación de los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” o soñadores.

“Vamos a hacer el DACA”, dijo Trump en un intercambio con 16 senadores y nueve miembros de la Cámara de Representantes, que por momentos fue una abierta negociación entre ambos bandos, frente a un reducido grupo de periodistas y cámaras de televisión.

El mandatario insistió en su demanda de construir un muro en la frontera con México, como condición para discutir y promulgar primero una ley para los ‘dreamers’ y después una amplia reforma migratoria.

“¿Quieren saber la verdad? Si hacemos esto de manera apropiada, el DACA no está tan lejos de una amplia reforma migratoria, y si lo quieren llevar un paso más lejos, voy a aceptar los ataques, no me importa, no me importa”, dijo.

Trump aludió al senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Norte, quien había señalado que ha recibido ataques por apoyar una vía a la ciudadanía para los ‘dreamers’ y los 11 millones de inmigrantes indocumentados, y que advirtió a Trump: “yo no voy a apoyar ninguna iniciativa, si usted no la apoya”.

“He estado a favor de una ruta a la legalización para 11 millones de personas porque no tengo aversión hacia ellas. No quiero ladrones, no quiero ‘bad hombres’, quiero un sistema migratorio meritorio. Estoy más que dispuesto a ser justo con 11 millones, pero no quiero hacer esto cada 20 años”, dijo.

Graham, quien es autor de una iniciativa para los ‘soñadores’ que incluye el tema de la seguridad fronteriza, recordó a Trump que 62 por ciento de quienes votaron por él apoyan una vía a la ciudadanía para los beneficiarios del DACA “si se tienen fronteras fuertes”.

“Usted ha creado una oportunidad aquí, señor presidente, y usted necesita cerrar el acuerdo”, demandó el legislador, al aducir la decisión de Trump el año pasado para cancelar a partir de marzo próximo el programa DACA, que fue implementado durante el gobierno del presidente Barack Obama.

En su turno, el congresista republicano Robert Goldlate dio a conocer que otros legisladores de su partido presentarán en la cámara baja una propuesta sobre el DACA con componentes de seguridad fronteriza, “pero no todo lo que está en la lista del gobierno”.

Steny Hoyer, número dos del liderazgo demócrata en la Cámara de Representantes, insistió en la necesidad de discutir y votar primero una ley para los ‘soñadores’, sin propuestas adicionales que compliquen la negociación, al citar la fecha de marzo próximo.

“Necesitamos ocuparnos de los jóvenes de DACA”, dijo, a la vez que advirtió a Graham y a otros republicanos que “hay algunas cosas que ustedes están proponiendo que son muy controversiales y que serán un impedimento para lograr un acuerdo”.

El senador Richard Durbin, el número dos del liderazgo demócrata en la cámara alta, dijo al presidente que “con muchas vidas pendiente de este balance”, se hacía necesario centrar los esfuerzos por ahora en DACA, al sugerir que su partido está abierto a negociar temas de seguridad fronteriza.

Confía Ryan en lograr compromiso en programa

> Washington, DC / Notimex

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, confió ayer en lograr un acuerdo de compromiso para resolver el problema de los 690 mil beneficiarios de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), la mayoría mexicanos.

Ryan habló con los reporteros antes que el presidente Donald Trump se reuniera en la Casa Blanca con los líderes republicanos y demócratas del Congreso sobre migración y seguridad fronteriza antes del plazo para un cierre del gobierno el 19 de enero.

“Estamos esperanzados y confiados de que estas pláticas bipartidistas rendirán frutos y tiene que ser un paquete balanceado para tener una solución sobre eso”, insistió Ryan.

Si la Casa Blanca y el congreso no logran un acuerdo presupuestal para el 19 de enero, el gobierno federal podría quedar paralizado, como ha ocurrido en ocasiones previas.

A menos que legisladores alcancen asimismo un acuerdo sobre DACA, alrededor de 30 mil jóvenes indocumentados podrían empezar a ser elegibles para la deportación a partir del 5 de marzo próximo.