Vamos a saciar el hambre y la sed: AMLO

Piedras Negras, Coah.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Cuarta Transformación atenderá primero a los pobres, para hacer justifica a los menos favorecidos.

En el acto conmemorativo de la Batalla de Puebla, celebrado en Piedras Negras, Coahuila, el Mandatario parafraseó a Francisco I. Madero, quien sostuvo que la gente tenía hambre y sed de justicia.

"Va a ser saciada su hambre y su sed en la Cuarta Transformación, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres", dijo.

"Eso significa, para resumir, para puntualizar, acabar con la corrupción, desterrar con la corrupción, acabar con la impunidad, terminar con los privilegios, no puede haber Gobierno rico, con pueblo pobre, justicia para el pueblo".

Vigilará incremento de salario mínimo

El Jefe del Ejecutivo informó que vigilará que se cumpla con lo acordado con le sector privado en la frontera norte del País, donde se redujeron los impuestos y se incrementó al doble el salario mínimo.

"Les voy a informar que hay muchos incrédulos que piensan que es más de lo mismo, no, no somos iguales. En 36 años no había habido un aumento al salario mínimo como este año", expuso.

"En todo el país aumento el 16 por ciento el salario mínimo y en la frontera al doble. Tenemos nada más que cuidar que se cumpla con la ley, no son 3 mil pesos mensuales, el mínimo en la frontera es más de 6 mil pesos y se tiene que pagar en maquilladoras y en todas las empresas, vamos a estar pendientes".

López Obrador explicó que se ha dado un trato especial a la frontera, porque México pretende instaurar "la última o la primera" cortina de desarrollo para desincentivar la migración forzosa hacia Estados Unidos.

En el marco de la conmemoración, el Presidente agradeció la lealtad del Ejército y la Marina.

El tabasqueño reiteró que las fuerzas castrenses mexicanas, a diferencia de otras naciones, nunca han sido golpistas.

"Agradecer el apoyo, la lealtad de las Fuerzas Armadas de México. Lo dije y lo he repetido muchas veces y no me voy a cansar de respetarlo. Este Ejército surge del pueblo, los soldados son pueblo uniformado, leal a las instituciones", expresó.

"Un Ejército que nunca ha dado un golpe de Estado, nunca ha desobedecido a la autoridad civil y es un Ejército profesional, con oficiales honestos, no hay General que pertenezcan a la mafia del poder, son leales servidores de la nación".

Asimismo, el Presidente López Obrador destacó este domingo la valentía del Ejército mexicano que peleó contra los franceses en la Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862.

A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario retomó la frase pronunciada por Charles Ferdinand Latrille, Conde de Lorencez, quien lideró al ejército francés en la batalla de Puebla bajo el mando del Emperador Napoleón III.

"De Lorencez a su majestad imperial de Francia: 'Somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que desde este momento, al mando de nuestros seis mil valientes soldados, ya soy el amo de México'", escribió.

En su publicación, el político tabasqueño, también retomó las expresiones del General Ignacio Zaragoza, quien logró vencer a los franceses en esa batalla.

"De Ignacio Zaragoza a sus tropas: 'Puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México'", refirió.

"Y al final de la batalla del 5 de mayo, de Zaragoza al secretario de Guerra del presidente Juárez: 'Las fuerzas nacionales se han cubierto de gloria'".

López Obrador publicó estas reflexiones tres horas después de encabezar el acto conmemorativo de la batalla de Puebla en Piedras Negras, Coahuila.