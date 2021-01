Vamos a poner orden en IFT y organismos autónomos: AMLO

Al manifestar que "se pondrá orden", el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que prepara una reforma administrativa para que organismos autónomos, como el IFT, INAI, SIPINNA, pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que el próximo lunes tendrá una reunión con su gabinete para presentarles su plan y tras esto, presentar las reformas legales necesarias y que inicie el debate.

El mandatario señaló que con esta reforma se podría ahorrar hasta 20 mil millones de pesos, que podrían ser canalizados a la compra de más vacunas contra Covid-19.

"Tengo una reunión de gabinete el lunes, porque voy a presentarles la propuesta para que cada secretaría elabore un plan y, ya que tengamos todo, podamos presentar las reformas legales y que haya debate como fue con los fideicomisos.

"Vamos a llevar a cabo esta reforma administrativa y vamos a ajustar el gobierno a la nueva realidad, ya no seguir creando estas instituciones, estos aparatos burocráticos.

"Así como se fueron creando estos fideicomisos y fondos a diestra y siniestra para manejar dinero público de manera discrecional ese dinero, sin ser fiscalizado ese dinero -incluso con corrupción- así también se fueron creando organismos autónomos, entre comillas, por acuerdos del Ejecutivo como por ley, entonces tenemos que revisar todos estos organismos para que no haya duplicidad, porque tenemos que ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto o y que el presupuesto se quede en el mismo gobierno y no se le transfiera a la gente.

"Entonces sí vamos, lo adelanto, a poner orden. Porque vamos a ahorrar 10, 15 mil, 20 mil millones que ahorremos con esto, pues es la vacuna o la mitad de lo que cuesta la vacuna", dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador planteó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pase a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que el DIF asuma los labores de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y que el INAI sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) o por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía Anticorrupción.

"Vamos a revisar el caso, por ejemplo, el SIPINNA, depende de Gobernación, que es para la defensa de niñas, adolescentes, pero al mismo tiempo está el DIF, ¿o sea que no podría el DIF hacerse cargo de eso? (...) el IFT, ¿qué no puede pertenecer a Comunicaciones? lo hacía antes Comunicaciones y qué el IFT cuando se creó a la fecha ha hecho un buen labor? O sea, ¿qué este trabajo no lo podría hacer la SCT?

"El otro el de la Transparencia (INAI), ¿qué no puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación? ¿O la Fiscalía Anticorrupción? ¿Por qué autónoma?", agregó.

Aseguró que con esta propuesta no se busca despedir a los trabajadores de estos organismos, sino que en su caso podrían ser reubicados.