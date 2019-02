´Vamos a medir fuerzas´

El Atlético Reynosa jugará este sábado uno de los partidos más importantes del torneo, ante unos Loros de Colima que vuelan en la parte alta del Grupo 1. Más que una salida peligrosa, Alejandro Pérez considera que este duelo llegó en el momento justo para saber si están a la altura de los equipos que lucharán por el campeonato.

"Nos toca Loros y es un rival que normalmente está en las finales, peleando el título y creo que va a ser un buen parámetro para nosotros, para medir fuerzas e ir viendo de que estamos hechos, va a ser importante que vayamos y mostremos personalidad, que a pesar de que vamos de visita ante un gran rival, somos capaces de traer un resultado positivo", manifestó con gran determinación el director técnico de los reynosenses.

Mantener la racha es algo que semana tras semana ayuda para motivar al plantel y este sábado saldrán decididos a lograr el décimo partido sin perder.

"Tenemos que seguir defendiendo esa racha (7 triunfos y 2 empates), si seguimos haciendo las cosas así, nadie la va a cortar, el último partido contra Durango fue muy ríspido, pero lo positivo es que mantuvimos el buen paso, además el punto no fue malo por como se dieron los otros resultados", señaló "Sir Alex".

El estratega informó que para enfrentar a Loros solamente hará un movimiento en relación al once que enfrentó a Durango y este será el regreso de César Medina a la contención en lugar de Elizondo.

"Cuando las cosas están bien, lo mejor es no moverle, no hay que tocar lo que se tiene, si ir pensando en alguna variante, otro parado táctico, pero eso no quiere decir que por ahí pudiéramos tener alguna modificación", indicó.

Reynosa no saldrá como víctima, por el contrario, Pérez dijo que los preocupados deberán de ser ellos (Loros).

"No nada más por la racha en la que estamos sino porque cada que salimos normalmente conseguimos puntos, eso preocuparía a cualquiera, pero hay que seguir siendo inteligentes", expresó.

El técnico dejó muy en claro que no tendrán excesos de confianza ya que se medirán a una de las plantillas más completas de toda la Liga Premier.

"Es un equipo que está armado para pelear el título, tiene jugadores de mucha experiencia y capacidad, vamos a estar muy atentos en las dos áreas", finalizó.