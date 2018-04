Valverde: "El Sevilla no nos va a ganar en ilusión"

El nombre de la Roma aparece en cada comparecencia de Ernesto Valverde desde que el cuadro de Eusebio Di Francesco eliminó al Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Ni siquiera con el Barça a las vísperas de ganar el doblete, Liga y Copa, borra en la Ciudad Deportiva Joan Gamper el mal trago en la ciudad eterna, cuando los muchachos del Txingurri desperdiciaron el 4-1 de la ida en el Camp Nou.

"Discuto que no saliéramos a buscar el partido ante la Roma, otra cosa es que el contrario haya estado acertado y haya propuesto una adversidad que no pudimos superar. Ante el Sevilla saldremos a por el partido, igual que en Roma", subrayó Valverde. El Barcelona viaja mañana al Wanda Metropolitano para disputar la final de la Copa del Rey ante el Sevilla, será la segunda final para el técnico de Cáceres desde que tomó las riendas del conjunto azulgrana.

"Lo que tenemos que pensar es que hay muchas cosas por ganar. No se puede hacer lo contrario, que ya está todo ganado, que ya le hemos ganado al Sevilla y que ya hemos la Liga. Aún no hemos ganado nada. No podemos hacer lo que hizo el entorno antes de la Roma: pensar en el rival de las semifinales. Entonces es cuando te estrellas de verdad. Perder la final sería un palo", apuntó Valverde. "No existe ningún culé que no haya estado triste después del partido de Roma", dijo Rakitic, que vuelve al equipo tras superar su fractura en el metacarpiano de la mano izquierda.

Y el técnico ya piensa en como recuperar la moral de la hinchada. "Está claro que después de sufrir una derrota importante quieres tener un triunfo importante. Ahora tenemos esa oportunidad, después de ese pequeño desencanto. Sería un título significativo porque hemos ganado las últimas tres y no es sencillo", apuntó Valverde. El entrenador entiende que no necesita motivar a sus jugadores de manera especial. "Que los jugadores hayan ganado las últimas Copas no creo que les quite ilusión de ganar esta", analizó el preparador del Barcelona.

"Nadie te regala estar en una final, no creo que nos vayan a ganar en ilusión. Es nuestra cuarta final seguida y no queremos que pare. Es normal que ellos llevan más tiempo sin jugarla, pero tenemos muchas ganas de empezar ya a jugar", sumó Rakitic. "Los títulos se valoran mucho cuando se pierden, especialmente en lo equipos grandes. A ojos de los de fuera, ganar varias finales seguidas de Copa seguro que se desvirtúa. Para nosotros no es así", concluyó Valverde.