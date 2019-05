Valverde seguirá como técnico del Barcelona

Barcelona, España.

No hay debate en el seno de la directiva del Barsa y la continuidad de Ernesto Valverde está "totalmente garantizada", según reiteró este miércoles una fuente oficial de la entidad blaugrana a la agencia EFE.



"Es un tema cerrado, finiquitado", insistió la misma fuente después de que en la víspera se hubieran disparados los rumores sobre la "inminente destitución" del técnico e incluso se hubieran apuntado los nombres de dos de los aspirantes a sucederle: Ronald Koeman y Roberto Martínez.



La decisión es exclusiva del presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, que ha decidido mantener su apuesta por Valverde frente a la opinión de una parte de su directiva, que fue la que filtró a los medios la supuesta pérdida de confianza en el técnico.



Y además, según insiste el máximo dirigente barcelonista, su postura se ha mantenido inalterable en el tiempo, incluso después de la debacle de Anfield, antes de la final copera y también después de perder ante el Valencia.



El aval dado a Valverde por parte de Leo Messi antes de la Final de Copa también es incuestionable y solo Gerard Piqué generó algún tipo de duda: "Hay decisiones que no están en nuestras manos", para aclarar después de que la plantilla desea "la continuidad" de Valverde porque "ha hecho un gran trabajo".



Bartomeu no ha destituido a ningún técnico del primer equipo blaugrana desde que se hizo cargo de la presidencia en enero de 2014 en sustitución de Sandro Rosell, que renunció a su puesto.



Al término de aquella temporada se fue Gerardo Martino, tras perder la Liga en casa ante el Atlético de Madrid, y en el verano de 2017 Luis Enrique Martínez también decidió abandonar su puesto como técnico del Barsa, en este caso aduciendo desgaste.