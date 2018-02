Valora trabajo en franquicias

Berlín, Alemania

Desde que apareció en “Harry Potter y el cáliz del fuego” y la saga de “Crepúsculo”, Robert Pattinson ha buscado también participar en cintas independientes.

Sin embargo, en conferencia de prensa ofrecida en el marco de la Berlinale por la película “Damsel”, el actor negó que su experiencia en franquicias fuera mala.

“No estoy traumatizado. Fue sólo mi cara”, respondió entre risas a una pregunta sobre si había ocurrido en eso tras interpretar a un vampiro.

Ante la interrogante de si volvería a ese tipo de cintas, su reacción fue inmediata. “Definitivamente. Me la pasé muy bien. Nunca me he arrepentido de una película. Tal vez de una”, dijo bromeando.

En la cinta, dirigida por David y Nathan Zellner, Pattinson interpreta a un hombre enamorado ciegamente de Penelope (Mia Wasikowska). La mezcla de western y comedia fue señalada como una elección peculiar y el personaje requirió distintas habilidades de sus actores.

EXIGENTE CON SU TRABAJO

Pattinson aseguró que lo que más trabajo le costó fue aprender a bailar.

“Es muy difícil. La pareja que me enseñó eran campeones o algo y nos enseñaron a un nivel que no necesitábamos”, recordó divertido.

El personaje de Wasikowska también llamó la atención y los directores explicaron que siendo fans del western, notaron que los personajes femeninos suelen ser aburridos, objetos de deseo o premios para el héroe. No es el caso de la protagonista en “Damsel”.

“Me gustó que pensábamos algo de este personaje y a la mitad vemos que era una proyección del deseo del hombre. Creo que fue muy inteligente”, señaló Wasikowska.

Al ser interrogada sobre si había sufrido ese tipo de insistencia por parte de alguien, rió con timidez y dio un rodeo antes de contestar brevemente que sí.

“Lo chistoso de Samuel (Pattinson) es que no tiene un concepto de la fantasía que ha construido alrededor de esta chica”, explicó.