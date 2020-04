Valle Hermoso sin problemas de coronavirus: Carlos Macías

Valle Hermoso, Tam.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número X de Valle Hermoso, doctor Carlos Macías, dijo que hasta ayer por la mañana, no había ningún solo caso positivo de coronavirus en esta ciudad, pero insistió en continuar con los métodos preventivos

"Se está haciendo mucho, pero no es suficiente, hay que continuar con los métodos preventivos cada quien desde su espacio, lavarse las manos constantemente, utilizar cubre bocas, tomar distancia entre las personas y sobre todo no salir en caso de no ser necesario", dijo el jefe jurisdiccional.

Fue el martes, que la Jurisdicción Sanitaria realizó algunas acciones en colonias para sanitizar y así evitar propagación del virus en esta entidad, en donde hasta ayer solo se habían descartado a 10 personas que recibieron el estudio y resultaron negativos, de acuerdo a los datos de las mismas autoridades de Salud de esta ciudad.