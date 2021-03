Vallas en Palacio Nacional "no son porque tengamos miedo": AMLO

Acusó que en la marcha del año pasado manifestantes tiraron bombas molotov a la Puerta Central del recinto histórico.

Noticia Relacionada Protestan previo a juicio por muerte de George Floyd

"Allá en la Ciudad de México, pusieron una valla porque habrá una manifestación de mujeres. Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos, de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho también salgan afectadas, dañadas, tenemos que protegerlos y también proteger nuestros edificios históricos, monumentos históricos.

"Muchos no saben, pero cuando se pinta Bellas Artes, cuando se pinta el Hemiciclo a Juárez, cuando se raya el Palacio Nacional, pues cuesta trabajo de pintar porque hay que pedirle permiso, autorización al INAH y no se puede estar afectando la cantera, las piedras de estos edificios que tienen siglos, entonces es mejor protegerlos", dijo.

Acompañado del gobernador Mauricio Vila (PAN), el titular del Ejecutivo federal señaló que la instalación de estas vallas metálicas de más de dos metros de altura no impide el derecho de manifestación, puesto que toda aquella persona que quiera manifestarse lo pueda hacer.

"Incluso gritar y hasta insultar, todo eso tiene que ver con la libertad y está prohibido prohibir y nunca vamos a reprimir al pueblo, pero si tenemos que evitar las provocaciones, la gente que quiere nada más causar daño.

"Imagínense que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan ¿qué imagen se da en el mundo?, pero eso que no se confunda. No es miedo, todos, todos, todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía.

"Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde, entonces no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación".

El presidente López Obrador señaló que la marcha del Día Internacional de la Mujer del año pasado, manifestantes "tiraron bombas" al recinto histórico construido en el siglo XVI y que hoy también funge como su residencia.

"La vez pasada porque a mí no me gusta inventar nada y como mi pecho no es bodega siempre digo lo que pienso, la vez pasada tiraron bombas, explosivos a la puerta de Palacio y no es sólo afectar ese inmueble histórico, es también causar daño a personas, incluso, repito, daños a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad sin represión.

"Yo prefiero esa protección a que estar enfrente, de frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente, enfrentarlos, no porque eso sería dañino. Tenemos que seguir así manifestándonos de manera pacífica".

Recordó que cuando él fue opositor protestó de manera pacífica "no se rompió un vidrio" y, aseguró que actuó de manera responsable.

"Y no fue poca cosa, repito, nos robaron la Presidencia, y lo más fácil era tomar el Palacio, pero un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás".

"Sí a las manifestaciones, todas, hay libertad plena, pero ojalá y se actúe de manera responsable, sin violencia. Gandhi no utilizó la violencia, Mandela no utilizó la violencia, Martin Luther King no utilizó la violencia, optaron por la no violencia, por la resistencia civil pacífica, ese es el camino e convencer, y persuadir, y argumentar, no imponer, no tirar bombas molotov, no agredir a nadie físicamente ni verbalmente, debate con respeto y se puede".

Reclamó que sus adversarios aprovechan "todo para cuestionar, pero vale más aclarar estas cosas", agregó.

La mañana de este viernes, el perímetro de Palacio Nacional amaneció amurallado ante la posibilidad de marchas el próximo 8 de marzo, en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

El Palacio Nacional se suma a otros inmuebles como el Palacio de Bellas Artes, que ayer fue protegido con las estructuras metálicas.