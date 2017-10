Validan el registro de Arellano Conde; aspira diputación

Cd. Victoria, Tam.

El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo entregar a Francisco Arellano Conde, a través de la Junta Distrital 05 de Ciudad Victoria, la constancia de validez de su carta de intenciones para participar como candidato independiente en la elección de diputado federal del próximo año, tras esto el todavía aspirante deberá de reunir casi seis mil firmas de respaldo ciudadano en los ocho municipios que conforman el V Distrito.

“Tengo sesenta días a partir de ese día, es decir del seis de octubre al día seis de diciembre”, será un mínimo de 5 mil 900 firmas de respaldo ciudadano los que deberá de reunir en dicho lapso, es decir, el dos por ciento de la lista nominal en ese distrito, “o el 50 por ciento de las seccionales, tengo 150 seccionales en Victoria y 71 en el resto de los municipios, entonces la mitad serían 110 seccionales”.

Recordó que en esta ocasión el INE permitirá el uso de una aplicación en dispositivos móviles (smartphones o tablets), con las cuales se podrá agilizar la recopilación del respaldo ciudadano, “ahora que me dé el INE los lineamientos creo que es más fácil porque tienes más contacto con el ciudadano, antes agarrabas mil copias y no sabías de quién eran, ahora va haber más contacto con la gente”.

Descartó por el momento emprender un recorrido por los municipios de Güémez, Hidalgo, Mainero, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Victoria y Villagrán para buscar el respaldo ciudadano, no obstante adelantó que una vez investido como candidato habrá de emprender una gira por estos en el período de campañas, “yo soy un hombre de trabajo, que no le ha hecho daño a nadie y creo que por ese lado me voy a ir buscando contactos con los amigos”.