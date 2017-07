VALERY TOBÍAS DE TRES, TRES

Tres medallas de oro se colgó Valery Tobías Espinoza en la eliminatoria regional de atletismo que se desarrolló el pasado fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo León.

Mejor no podía haber sido el debut de la atleta reynosense como seleccionada de Tamaulipas ya que logró avanzar a la Olimpiada Nacional 2017 en las tres pruebas en las que participó.

Valery subió a lo más alto del podio en los 400 metros planos, en el salto de altura y en el relevo 4x100 dentro de la categoría Juvenil Menor Sub-18.

Su gran actuación no sorprende al entrenador de la selección de atletismo de Reynosa, Carlos Olvera, quien ya había pronosticado que la jovencita nacida en el Valle de Texas pero con nacionalidad mexicana, se convertiría en una de las figuras del evento regional.

Además de una zancada poderosa, tiene una mentalidad ganadora y eso es lo que la llevará muy lejos en el evento nacional que se estará desarrollando en Monterrey, Nuevo León, del 25 al 30 de mayo.

¿Como te sientes de haber ganado oro en las 3 pruebas en las que participaste? Ibas decidida a eso o te sorprende haberlo hecho?

“Pues la verdad me sentí contenta y agradecida con my entrenador y mis padres porque sin ellos no hubiera podido haberlo logrado y pues llegando me sentí un poco nerviosa pero preparada Gracias a los entrenamientos y pues fui decidida a dar mi mayor esfuerzo pero si me quede un poco sorprendida pero sobre todo , muy feliz !”, señaló la deportista.

Su entrenador, el profesor Carlos Olvera, tiene preparados algunos entrenamientos especiales para pulir algunos detalles que observó en su última participación.