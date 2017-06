Va industria médica contra corrupción

A través del reforzamiento de su código de ética -aplicable a partir de 2018-, la asociación promueve una relación honesta entre las 32 compañías que la conforman, sus intermediarios comerciales y los profesionales de la salud.



"La relación tiene que ser con base en la aportación que un dispositivo médico da a la salud de los mexicanos. No debe haber nada que se pueda malinterpretar", dijo en entrevista.



Entre los cambios del nuevo decálogo sobresale que los representantes de la industria de dispositivos médicos tienen prohibido dar regalos a trabajadores del área.



Lo único que podrán entregar son materiales educativos --libros, monografías-- que no sobrepasen los 750 pesos.



Las becas que la Amid otorga para capacitación y especialización dejarán de asignarse de manera directa a los doctores. Ahora se entregarán a organizaciones médicas para que éstas, con base en sus propios criterios, elijan a los candidatos meritorios.



La asociación estableció que las comidas acordadas para hablar de equipo médico con profesionales del sector deben ser ocasionales y no exceder un gasto de mil 200 pesos.

"La comida no debe ser suntuosa ni lujosa, debe ser algo austero, que cumpla el objetivo de interactuar en temas de salud, así, de profesional a profesional", describió.



La industria médica seguirá entregando muestras de dispositivos y donativos a diferentes instituciones de salud, pero deberá justificar los motivos para hacerlo y comprobar la utilización del bien, aseguró.



"Estamos comprometidos a no ver esos productos fuera de una clínica, en otro tipo de venta. Hay que tener todo documentado por si el corporativo o alguna autoridad necesita esa información", expuso.



Ana Riquelme explicó que si una empresa requiere que un especialista brinde una capacitación, esto deberá regirse por contrato y se buscará que el médico seleccionado ya no ejerza directamente en una institución de salud.



"Lo que queremos evitar es que se crea que la industria está comprometiendo a la compra de un producto", subrayó.



Por otro lado, los congresos que organizan las empresas médicas ya no se harán en destinos de playa, sino en ciudades de negocios.



Riquelme indicó que, en caso de incumplir una de estas normas, los señalados podrían quedar fuera de la Amid.