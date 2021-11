Vacunarán contra Covid a tres mil 500 rezagados

"Las vacunas que tengo programadas son tres mil 500 en los dos días, a reservas de que me falten yo creo que se van a solicitar más, ahorita tenemos dos mil 300 vacunas para el día de hoy y ya depende de mañana, para el mediodía, ya sabemos cuántas dosis nos van a faltar y se tiene que hacer una solicitud", indicó la subdelegada de la Secretaría de Bienestar, Micaela Martínez Narváez, "para aquí en Ciudad Victoria y los ejidos aledaños que son del municipio de Victoria".

En lo que va del año, en las diferentes etapas de vacunación, ya se han vacunado 396 mil 809 personas, sin embargo, sigue habiendo una fuerte demanda de personas que por motivo de salud o por no encontrarse en la localidad no lograron recibir su primera dosis en la fecha que les correspondía, para lo cual se abrieron estas fechas para completar el cuadro de vacunación; en cuanto a los jóvenes que recién cumplieron los 18 años también podrán vacunarse con su primera dosis estos días.

Por otro lado, personal de la Secretaría de Bienestar mencionaron que hasta el mediodía de este miércoles ya habrían sido regresados 320 docentes quienes ya contaban con la vacuna de CanSino y quienes pretendían inocularse con la dosis de Pfizer, "a las personas que ya se vacunaron con CanSino difícilmente se les puede aplicar la dosis de Pfizer porque muchos maestros, o personas que trabajan para Educación, ya se aplicaron su primera dosis de CanSino, incluso, ya les aparece a ellos su certificado de vacunación".

La maestra Martínez Narváez hizo un llamado al personal educativo que ya goza de la vacuna que no acuda a la sede de vacunación debido a que no podrá recibir el biológico de Pfizer, "prácticamente es imposible aplicarles esta vacuna porque de igual manera muchas personas se aplicaron la primera dosis de la Pfizer y vienen por la segunda, vamos a tener bastantes problemas porque no les va a aparecer el certificado de vacunación porque ya tienen la vacuna de la CanSino".

La demanda ha sido tal que podrían solicitarse dosis adicionales para cubrir a toda la población solicitante.