Vacunarán a maestros en 9 municipios: FGCV

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que personal del DIF, Salud y Coepris estatal participaron en el operativo. "Y ser muy claro, para no generar falsas expectativas, una vez que se concluya la vacunación de los maestros y maestras, en 15 días entrará un programa piloto en 50 escuelas del estado; el subsecretario López Gatell reconoció mi comentario; el regreso a clases será gradual", enfatizó.

El subsecretario de Salud reconoció mi comentario y dijo que era lo correcto, hacerlo de una manera prudente, gradualmente, seguramente pasarán algunas semanas o meses, para valorar el regreso a clases

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, el director del IMSS, Zoe Robledo, y los gobernadores de Veracruz, Coahuila, Nayarit, Chiapas y Tamaulipas, Cuitláhuac García, Miguel Riquelme, Antonio Echevarría, Rutilio Cruz Escandón y Francisco García, respectivamente, se reunieron vía remota para definir el regreso a clases en la nueva normalidad provocada por SARS-CoV-2.

La petición de aplicar vacunas de dos dosis hecha por la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue rechazada por el gobierno de México y aceptada por el mandatario tamaulipeco.

Ayer, en entrevista con Telediario Victoria, el titular de la educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, afirmó que ordenarán volver a clases pero solamente se dará cuando la Secretaría de Salud estatal decrete el color verde en el semáforo epidemiológico de Covid-19.

"Si no están las dos dosis no vamos a arriesgar a los maestros; aquellos padres de familia que sientan riesgos tienen la posibilidad de firmarnos una carta compromiso en la que sus hijos van a seguir (estudiando) en línea hasta que no llegue la dotación para ellos (padres del alumno)", dijo el funcionario estatal.

Al finalizar la reunión con autoridades federales, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca recorrió el sitio de vacunación en el estacionamiento de la Expo Tampico. El político aprovechó para dar una entrevista donde criticó la organización de las jornadas para adultos mayores de 60 años en Tampico y Ciudad Madero.

PERSONAL PROFESIONAL

"Lo vimos aquí hace algunos días, lo digo con mucho respeto, que nos permitan ayudarles, ahorita ya con la participación estatal hay un orden, nuestro personal es muy profesional y comprometido, no que se anden tomando dos horas y media para ir a comer, cuando lo que está en juego es la vida de las personas. Nosotros estamos coadyuvando y no depende de nosotros, depende de que nos lleguen las vacunas", comentó.

Hasta ahora, el delegado de programas sociales, José Ramón Gómez Leal, quien visitó la zona sur para supervisar la aplicación de la vacuna Pfizer, no ha explicado el caos en el sur de Tamaulipas.

Plan piloto

*El regreso a las aulas de estudiantes y maestros en Tamaulipas se realizará a través de un plan piloto.

*Las aulas se realizará 15 días después del inicio de programa de vacunación a personal académico de escuelas públicas y privadas de Tamaulipas.

*El gobernador tamaulipeco propuso a las autoridades federales de educación y salud que el regreso a las aulas sea de forma gradual.

*En Tamaulipas son 395 días desde el inicio de la suspensión de clases presenciales por la pandemia del coronavirus.

*García Cabeza de Vaca reconoció el esfuerzo hecho por la sociedad de Tamaulipas para disminuir los casos de coronavirus.