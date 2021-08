Vacunan a 3,1 millones; 75% de adultos mayores

El país sudamericano sumó 6,3 millones de vacunas con el arribo de casi dos millones de dosis de la farmacéutica china Sinovac, por lo que se acerca a pasos agigantados a cumplir la ambiciosa meta de vacunar al 80% de este grupo etario antes de fines de marzo. El viernes llegará otro cargamento chino con otros dos millones del antiviral.

Del total de inmunizantes disponibles, 500 mil son de la estadounidense Pfizer, utilizadas principalmente con el personal de salud y profesores, y las restantes son chinas.

El jueves se inició la vacunación de unos 35 mil pacientes dializados y trasplantados, mientras en barriadas empobrecidas se continuó la inmunización de quienes tienen movilidad reducida.

Filomena Zuleta, de 70 años, y su hermana Georgina fueron favorecidas el jueves con la vacunación a domicilio. "Nosotros no podemos salir a la calle, y menos ahora. ¿(Cómo) vamos a salir a vacunarnos cuando la gente se amontona? A mí me da miedo", dijo feliz Filomena a The Associated Press.

La meta del gobierno del presidente Sebastián Piñera es vacunar a cinco de sus 19 millones de habitantes a fines de marzo y al 80% de su población total a fines de junio, es decir, a 15 millones.

El presidente Sebastián Piñera, que acudió al aeropuerto internacional de Santiago para recibir el cargamento de Sinovac, dijo que "la primera quincena de marzo nuestro plan es vacunar a 3,1 millón de personas (las segundas dosis de los ya vacunados), lo cual significa que tendremos que vacunar, en promedio, cerca de 300 mil personas diarias".

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, precisó que ya se vacunó a 1,8 millones de personas mayores de 65 años, un 75% del total de 2,4 millones que integran el grupo. La meta es inmunizar al 80%.