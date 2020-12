Vacuna tardará en llegar

Cd. Victoria, Tam.- Por el momento, no existe un plan de vacunación contra la COVID-19 para Tamaulipas advirtió la secretaria de Salud estatal, Gloria de Jesús Molina Gamboa, por lo que invitó a la población a no relajar las medidas de seguridad contra esta enfermedad para no saturar el sistema hospitalario como ya sucede en la Ciudad de México.