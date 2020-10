Vacuna SSJ a su personal médico

GUADALAJARA, Jalisco.

La influenza está cerca y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ya inició la vacunación en personal médico y grupos vulnerables.

"Se está poniendo principalmente al sector salud y estamos empezando a manejar grupos vulnerables, no es abierta a toda la población, hemos recibido una parte de la vacuna y estamos tratando exclusivamente a personal de salud y grupos vulnerables", explicó el titular de la SSJ, Fernando Petersen.

Aunque una parte de los biológicos no han arribado al Estado, el funcionario estatal aclaró que se tomó la decisión de proteger primero a este sector de la población por el riesgo que corren.

Petersen aseguró que el Estado está listo para enfrentar una sindemia de influenza y Covid-19, además de que las medidas sanitarias contra el coronavirus ayudarán a prevenir otras enfermedades.

"Estamos preparados, esperamos que el uso de cubrebocas nos ayude para las dos, que la sensibilidad de las personas nos ayude a través de estas medidas y por supuesto esperamos que la vacuna nos ayude muchísimo", acotó.

El titular de la SSJ recordó que la aplicación del biológico previene de que la enfermedad no dé muy fuerte.

"La vacuna no evita que la gente se contagie, lo que hace la vacuna es preparar al cuerpo para tener defensas suficientes para que cuando entre el virus pueda tener una enfermedad muchísimo más leve".

Hasta el momento no se han detectado casos de influenza en Jalisco, sin embargo, la temporada de esta enfermedad aún no empieza. No se descarta que una persona pueda adquirir los dos virus al mismo tiempo.

Petersen señaló que en el Estado ya hay una sindemia entre Covid-19 y dengue, pues al momento hay 14 casos confirmados de personas que padecieron, al mismo tiempo, ambas enfermedades.