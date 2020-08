Vacuna para coronavirus estaría disponible antes de comicios: Donald Trump

Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaticinó que antes del próximo 3 de noviembre, fecha en que se celebrarán elecciones generales y presidenciales en su país, podría estar disponible la vacuna contra el Covid-19.

"Soy optimista de que estará lista alrededor de esa fecha; ciertamente creo que tendemos la vacuna antes de final de año, alrededor de la fecha (del 3 de noviembre), sí, pienso que será así", declaró en la Casa Blanca.

Descalificado por la mayoría de la población estadunidense en el manejo que ha dado a la pandemia, de acuerdo con las recientes encuestas realizadas por diferentes medios de comunicación, Trump está desesperado por garantizar su reelección.

Este jueves, antes de abandonar la Casa Blanca para realizar una gira de trabajo por el estado de Ohio, el mandatario estadunidense no omitió señalar que la disponibilidad de la vacuna antes de las elecciones le favorecería ante la candidatura del demócrata Joe Biden.

"No me haría daño, no lo haría. Pero no lo hago, no lo estoy haciendo por la reelección, lo quiero rápido porque quiero salvar vidas", dijo Trump a los reporteros congregados a unos metros del helicóptero presidencial en el Jardín Este de la Casa Blanca.

Durante toda esta semana, al actualizar a sus conciudadanos sobre la situación de la pandemia, el presidente ha insistido que antes de que concluya 2020 habrá unas 300 millones dosis de anticuerpos para contener la propagación del coronavirus.