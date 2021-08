Vacuna no garantiza la inmunidad

Cd. Miguel Alemán, Tam.- El Sector Salud está exhortando a las personas que ya recibieron su primera o segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a no bajar la guardia y no pensar que porque ya se está vacunado se puede hacer una vida "normal", ya que no es así, ya que la vacuna no exime de contagio, y si bien reduce los riesgos de parar en un hospital, no exenta a la persona de que sea internada.

En el módulo Covid instalado en el Centro de Salud del poblado Los Guerra, fueron tomadas un buen número de muestras, quienes en su mayoría presentaban de 2 a 3 síntomas propios de esta enfermedad, por lo que seguramente en los próximos días la Secretaría de Salud habrá de informar al respecto.